Israel: So sorgt Jair Netanjahu für Spannungen mit den USA

Es ist ein weiteres Zugeständnis von Benjamin Netanjahu an die Protestbewegung in Israel: Der Ministerpräsident hat die im März angekündigte Entlassung von Verteidigungsminister Joav Gallant rückgängig gemacht.

Jerusalem Israels Premierminister Benjamin Netanjahu versucht auf ungewöhnliche Weise, die internationalen Konflikte seines Sohnes zu regeln.

Ein Mann in seinen Dreißigern, der viel Zeit mit Rundumschlägen auf Social Media verbringt: Diese Beschreibung passt wohl auf viele junge Männer in Israel. Doch nur einer von ihnen darf sich zu den engsten Beratern des Ministerpräsidenten Israels zählen: Jair Netanjahu. Gelungen ist das dem 32-Jährigen nicht durch harte Arbeit an seiner politischen Karriere, sondern per Geburt. Jair Netanjahu ist Benjamin Netanjahus ältester Sohn – und eine der einflussreichsten Figuren in Israels Politik. Nun hat ihn sein Vater ins Exil in die USA geschickt. Die Frage ist nur: Für wie lange?

Israel: Ist Jair Netanjahu der heimliche Strippenzieher?

Zuletzt fragen sich viele, ob es nicht längst Jair Netanjahu ist, der die Strippen in Israels Tagespolitik zieht. „Jeder, der Netanjahu kennt, weiß, dass er nicht fit ist, um Ministerpräsident zu sein“, sagte Ex-Finanzminister Avigdor Liberman – ein ehemaliger Verbündeter Netanjahus – vor drei Tagen in einem Interview mit dem Armeeradio. „Jeder versteht, dass er nur noch ein Mittelsmann seines Sohns Jair ist.“

In sozialen Medien war Netanjahu Junior bis vor kurzem pausenlos auf politischer Mission. Dort teilte er Verschwörungstheorien, Fake News und Hassbotschaften – selbst gegen hohe Vertreter des Staates, wie den Verteidigungsminister, Israels Polizeipräsidenten, sogar die Piloten der israelischen Luftwaffe. Alle von ihm Attackierten haben gemeinsam, dass sie Kritik an den Regierungsplänen zur Entmachtung der Justiz geübt haben. Überall wittert er Verschwörungen gegen seinen Vater: im linken Lager, im Ausland, auch in der eigenen Partei.

USA und Israel: Sorgte Jair Netanjahu für die Spannungen?

Dass die traditionell engen Beziehungen zwischen Washington und Jerusalem nun schwer belastet sind, schreiben manche dem Verhalten Jair Netanjahus zu. Zuletzt verbreitete er auf allen Kanälen, die ihm zur Verfügung stehen, die Falschinformation, dass die Antiregierungsproteste in Israel von den USA aus gesteuert seien – und zwar nicht von linken Organisationen, sondern vom US-Außenministerium selbst. Sogar über eine Kooperation Washingtons mit Israels Erzfeind Iran spekulierte Netanjahu Junior.

Die USA reagierten wenig erfreut über diese von höchster Stelle verbreiteten Fake News. „Absurd“ sei das, sagte der amerikanische Botschafter in Israel, Tom Nides. Bis heute hat Präsident Joe Biden den neuen alten Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu nicht offiziell in die USA eingeladen.

Donald Trump und Jair Netanjahu: Das haben sie gemeinsam

Wer hinter Jair Netanjahus Verschwörungstheorien nur Geltungssucht vermutet, irrt. Auf den ersten Blick mag der junge Netanjahu wie ein Schulhof-Rabauke wirken, der nur darauf wartet, dass einer um die Ecke biegt, den er verprügeln kann. In Wahrheit erfüllt er für seinen Vater eine wichtige politische Funktion: Netanjahu Junior wirft Nebelkerzen. Derweil kann Netanjahu Senior unbemerkt die Fäden ziehen.

Kaum denkt man, Jair Netanjahu habe alle Grenzen des guten Geschmacks bereits überschritten, wird man aufs Neue überrascht. Die Hunderttausenden Israelis, die gegen die umstrittene Justizreform auf die Straße gingen, bezeichnete Netanjahu Junior als „Terroristen" und bezichtigte sie des Hochverrats – für diese Tat droht in Israel die Todesstrafe.

In seiner Rhetorik erinnert Netanjahu Junior an Donald Trump. Auch in seiner Verachtung für Frauen. Als die linke Abgeordnete Stav Shaffir öffentliche Kritik an Benjamin Netanjahu übte, rückte Sohn Jair aus und feuerte zurück: „Du bist eklig, innerlich und äußerlich“, postete er auf Twitter. „Such dir einen Araber als Mann, der dich nicht rauswirft, zieh in ein Dorf, werde Muslim und lass uns in Ruhe“. Shaffir zeigte Netanjahu wegen Verleumdung an und bekam Recht.

Verbindungen zur AfD: So rechts ist Jair Netanjahu

Jair Netanjahu pflegt auch Kontakte nach Deutschland – und zwar zur AfD. Am 6. Mai 2020 postete AfD-Politiker Joachim Kuhs auf Twitter ein Bild Jair Netanjahus. Als Bildüberschrift diente ein Zitat von Israels prominentestem Sprößling. Die „globalistische EU“ sei hoffentlich bald tot, heißt es darin. „Dann wird Europa wieder frei, demokratisch und christlich sein!“ Jair Netanjahu distanzierte sich nicht davon, dass die AfD ihn als Poster-Boy verwendete, im Gegenteil. Er drückte der AfD sein Vertrauen aus und bat die Fraktion, sie möge sich für einen Stopp deutscher Förderungen für israelische Menschenrechtsorganisationen einzusetzen.

Jair Netanjahu steht politisch weiter rechts als sein Vater. Er soll es gewesen sein, der den Ministerpräsidenten dazu drängte, Verteidigungsminister Joav Gallant zu feuern. Inzwischen hat Benjamin Netanjahu die Kündigung des Ministers wieder zurückgenommen. Und plötzlich wurde es auf Jair Netanjahus Twitter-Kanal ungewöhnlich still.

USA und Israel: So versucht Premierminister Benjamin Netanjahu die Wogen zu glätten

Laut Recherchen der Newsplattform „Walla!“ soll es vor rund zwei Wochen zum Eklat im Hause Netanjahu gekommen sein. Die Eltern hätten den Junior, der immer noch bei ihnen wohnt, für einige Zeit in die USA geschickt und ihm Twitter-Verbot verordnet. Dass ihr Sprössling eine diplomatische Krise mit Washington herbei fördert, ging ihnen dann doch zu weit.

Dass dies das Ende von Jair Netanjahus Strippenzieherrolle ist, gilt als unwahrscheinlich. Spätestens, wenn sein Vater von der ersten Visite bei Präsident Biden zurückgekehrt ist und die transatlantischen Wogen vielleicht wieder geglättet sind, wird Netanjahu vermutlich in seine Funktion zurückkehren – als Israels First Twitter-Troll.