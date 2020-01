Jäger fordern Abschuss der Thüringer Wölfin

Der Thüringer Landesjagdverband fordert den Abschuss der fünf Jahre alten Wölfin von Ohrdruf, die nach einer Paarung mit einem Haushundim Mai sechs Mischlinge geboren hat. „Es ist ein Problemwolf, und er muss entnommen werden“, sagte Verbandspräsident Steffen Liebig gestern unserer Zeitung. Damit schließt sich die Landesjägerschaft der Forderung des Thüringer Schafzüchterverbandes nach Abschuss der Wölfin an, die im Mai 2014 aus Sachsen nach Thüringen kam.

Das Problem besteht darin, dass es der Wölfin gelungen ist, 1,40 Meter hohe Weideschutzzäune zu überspringen, so dass Schafe auch künftig kaum vor ihr sicher sein werden. Etwa 80 Schafe und Ziegen wurden in diesem Jahr rund um Ohrdruf gerissen.

Nicht unproblematisch gestaltet sich die vom Umweltministerium geplante Tötung der sechs Jungwölfe. „Wir werden uns hüten, diese Wolfsmischlinge zu schießen“, betonte Liebig. Grund sind die Todesdrohungen, die anonym gegen Jäger im Internet ausgestoßen werden. Dort finden sich nicht nur Anleitungen zur Zerstörung von Hochsitzen, bisweilen heißt es einfach: Gebt mir ein Gewehr, und ich erschieße den Jäger. „Wir müssen unsere Leute schützen“, sagt Liebig.

Aus Sicht von Experten gibt es keine Alternative zum Abschuss der fünf Monate alten Mischlinge. In Gefangenschaft würden sie elendig krepieren, in Freiheit würden sie sich fortpflanzen und die Rassereinheit des Wolfes in Deutschland beeinträchtigen. Zudem sind Mischlinge weniger scheu, so dass sie als gefährlich für Menschen gelten.

