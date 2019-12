Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jahresrückblick 2019: Die wichtigsten politischen Ereignisse

Fest und Alltag in Schwarz-Rot-Gold: Der Weimarer Verfassung widerfährt nach 100 Jahren Gerechtigkeit bei ihrer Bewertung

Gerlinde Sommer über die Demokratie und Weimar.

Alle haben sie schlecht geredet – und das hat mit dem unrühmlichen Ende der nur 14 Jahre währenden ersten Republik nach dem Ende des Krieges und der Kaiserzeit zu tun.

Wobei das Wort unrühmlich das, was geschieht zwischen dem Abdanken des Adels nach dem qualvollen Weltkrieg und der Machtübernahme durch die Nazis, nun wirklich nicht trifft. Vom Ende her betrachtet scheint fast alles schief gelaufen zu sein in jenen 1920er-Jahren – und vorrangig schuld daran soll vor allem die damals neue Verfassung gewesen sein. So ist die Lesart über viele Jahrzehnte und unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen: Nicht nur die Nazis verachten die Weimarer Republik. Die DDR sieht nichts Gutes, auf dem sich aufzubauen lohnt. Und auch die Bundesrepublik wehrt jede Art von Vergleich ab: Es soll nicht von Bonner Republik gesprochen werden, weil das so sehr an die Weimarer Republik erinnert. Und Weimar selbst ist seit 1990 vieles: Kulturstadt, Klassikerstadt, Stadt der Moderne, Stadt im Schatten von Buchenwald. Aber dass die Bürger stolz darauf wären, in einer Stadt zu leben, die einer Republik den Namen gibt, hört man fast nie. Der schlechte Ruf der Weimarer Zeit hallt nach.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und das „Haus der Weimarer Republik“ gegenüber des Deutschen Nationaltheaters. Foto: Sascha Fromm

Gewiss: Schon zum 80-Jährigen hat es Vorstöße gegeben. Zum 90-Jährigen wieder. Aber der Beginn der Weimarer Republik muss 100 Jahre zurückliegen, damit klar wird, was nicht nur die Weimarer diesem demokratischen Aufbruch verdanken. Beispiel Wahlrecht. 1919 dürfen erstmals Frauen ihre Stimme abgeben -- und gewählt werden. Vorerst sind es wenige Politikerinnen. Aber hinter die Entwicklung kann keiner zurück.

Als im Februar 2019 im Deutschen Nationaltheater (DNT) am originalen Ort 100 Jahre Weimarer Reichsverfassung gedacht wird, bezeichnet Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Weimarer Verfassung als Vorbild für das Grundgesetz. „Hier ist ein Meilenstein für die deutsche Demokratiegeschichte gesetzt worden“ , sagt er. Bei der festlichen Versammlung von Politikern aller Ebenen und von Vertretern aus allen gesellschaftlichen Bereichen geht es Steinmeier auch um die Gefahren, denen die Demokratie heute ausgesetzt ist: „Schwarz-Rot-Gold überlassen wir nicht den Verächtern der Freiheit.“ Schwarz-Rot-Gold wird in der Weimarer Republik gehisst – heute werden diese Farben bisweilen von denen geschwenkt, die keine plurale, liberale, auf Debatte ausgerichtete Gesellschaft wollen. Das alles macht etwas mit der Mehrheitsgesellschaft. So plädiert der Bundespräsident für einen demokratischen Patriotismus, leise und mit gemischten Gefühlen.

Und inwiefern ist diese demokratische Verfassung von 1919 noch von Relevanz? Der Bundespräsident verweist darauf, dass noch vor zehn Jahren die Stabilität der deutschen Demokratie und die Selbstverständlichkeit, mit der sie gelebt wurde, nicht zur Diskussion stand. Nun werde die Demokratie in Europa vielerorts angefochten. „Ich glaube, die Sensibilität für diese Themen führt eben auch dazu, dass wir heute einen ganz anderen Blick auf das Ereignis von 1919 haben“, sagt Steinmeier. Wichtig sei, dass alle in Deutschland an der Demokratie mitarbeiten.

So startet also das Jubiläumsjahr 2019. Als größter Magnet erweist sich das im Sommer eröffnete „Haus der Weimarer Republik“ – gegenüber vom DNT. Es ist kein Museum. Es ist ein Ort, der Geschichte lebendig macht und den Stellenwert der Demokratie ins richtige Licht rückt.

Und übrigens 2020 wird weitergefeiert: Am Donnerstag, 6. Februar, ist Tag der Weimarer Republik; mit Veranstaltungen in Weimar und einem halben Dutzend anderer Orte.

Entschleunigung mit Greta Thunberg: Wie das Klima auf einmal die Welt bewegt und eine 16-jährige Schwedin weltberühmt macht.

Sebastian Helbing beschäftigt das Klima und die Folgen.

Weiße Weihnachten hat es wieder nicht gegeben. Dabei beginnt 2019 so schneevoll. Am 9. Januar versinken Südbayern und Österreich meterhoch im Weiß – fast normal im Winter. Schon da ist aber klar: Es kann so nicht weitergehen. Greta Thunberg hat den Eliten beim Weltwirtschaftsgipfel in Davos gerade die Leviten gelesen. Es wird eine Hass-Liebe werden. Die Greta-Bewegung wächst. Weltweit. In Thüringen beginnt derweil keine Debatte ums Klima, sondern um die Schulpflicht, als freitags immer mehr dem Unterricht fernbleiben. Sie gehen auf die Straße – teils mit den Eltern und Großeltern.

Ab und zu auch mit Greta. Die 16-Jährige tingelt durch die Welt, nutzt Fortbewegungsmittel einer scheinbar anderen Zeit: fährt mit der Bahn, dem Schiff, meidet Kreuzfahrtdampfer und Flugzeuge. Sie übt sich in Entschleunigung – und die Welt schaut interessiert zu.

Derweil bekommen die Autokonzerne weitere Millionenstrafen aufgebrummt. Sie haben getäuscht und betrogen. Inzwischen hat die Dieselaffäre fast jede Marke erfasst. Doch der Diesel kommt hierzulande nicht aus der Mode. Auch deshalb, weil das E-Auto noch immer Startschwierigkeiten hat – das aus deutschen Fabriken jedenfalls. Investoren aus aller Herren Länder kündigen an, Batteriefabriken in Deutschland zu bauen. Am Erfurter Kreuz wollen Chinesen 1,8 Milliarden Euro investieren. In Brandenburg laufen bald Teslas E-Autos vom Band. Der Bundeswirtschaftsminister feiert sich und kann so kurz vergessen, dass der Politik nicht nur bei der Windkraft die Puste ausgeht. Statt eines Tempolimits auf Autobahnen steht im Klimapaket, dass E-Ladesäulen an Autobahntankstellen bald Pflicht sind.

Die Bahn verspricht für 2020 mehr Züge und Investitionen. Greta wird’s freuen. Dann muss sie nicht mehr, wie im Dezember auf dem Rückweg vom Weltklimakongress, im überfüllten ICE im Gang sitzen. Für die Bahn wären Negativschlagzeilen Schnee von gestern.

Chronik: Innenpolitik

16. Januar: Der Bundesgerichtshof bestätigt ein Mordurteil gegen einen betrunkenen Autoraser, der einen tödlichen Unfall verursacht.

26. Januar: Deutschland steigt bis Ende 2038 aus der Braunkohle aus. Für die Reviere sind 40 Milliarden Euro Hilfen vorgesehen.

4. April: Mariana Harder-Kühnel scheitert zum dritten Mal bei der Wahl als Vizepräsidentin des Bundestags. Nach ihr kandidieren auch ihre AfD-Kollegen Gerold Otten und Paul Viktor Podolay erfolglos.

18. Mai: Kurz vor der Europawahl kritisiert Youtuber Rezo per Video „Die Zerstörung der CDU“.

2. Juni: Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (65) wird vor seinem Haus erschossen. Mutmaßlicher Täter: Rechtsextremist.

3. Juni: Andrea Nahles tritt als SPD-Vorsitzende zurück, tags darauf als Bundestagsfraktionschefin.

16. Juli: Ursula von der Leyen (CDU) wird Präsidentin der EU-Kommission. Ihr Amt als Verteidigungsministerin übernimmt Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU).

17. Juli: Spötter nennen die CDU nach diesem Foto auch gern die Christliche Damen Union. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer (links), die immer ausschloss, ein Regierungsamt zu übernehmen, wird Verteidigungsministerin. Sie folgt auf Ursula von der Leyen, die als EU-Kommissionspräsidentin nach Brüssel wechselt. Bundeskanzlerin Angela Merkel (rechts) ist bei der Zeremonie dabei.

1. September: Bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg erleiden SPD, CDU und Linke schwere Verluste. Die AfD wird bei zweistelligen Gewinnen jeweils zweitstärkste Partei.

9. Oktober: Nach dem gescheiterten Versuch, eine Synagoge in Halle zu stürmen, erschießt ein Rechtsextremist zwei Menschen.

5. November: Das Bundesverfassungsgericht erklärt Hartz-IV-Sanktionen teilweise für rechtswidrig. Leistungen dürfen maximal um 30 Prozent gekürzt werden.

10. November: Groko einig: Ab 2021 Grundrente für alle mit sehr kleinen Renten und mindestens 35 Beitragsjahren.13. November Der Bundestags-Rechtsausschuss wählt Stephan Brandner (AfD) als Chef ab.

14. November: Nur Spitzenverdiener müssen ab 2021 noch den Solidaritätsbeitrag bezahlen.14. November In Schulen und Kitas gilt ab März Masern-Impfpflicht, beschließt der Bundestag.

6. Dezember Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken werden als Vorsitzende der SPD gewählt.

Chronik: Außenpolitik

1. Februar: Die USA steigen aus dem Abrüstungsabkommen INF von 1987 aus. Auch Russland kündigt den Vertrag über den Verzicht auf nukleare Mittelstreckenwaffen.

28. Februar: In Hanoi endet der zweite Gipfel von US-Präsident Donald Trump und Nordvietnams Machthaber Kim Jong Un vorzeitig. Ende Juni treffen sich beide an der koreanischen Demarkationslinie.

15. März: Beim Terroranschlag auf zwei Moscheen in Christchurch (Neuseeland) erschießt ein 28-jähriger australischer Rechtsextremist 51 Menschen. Neuseelands Regierung verschärft die Waffengesetze.

25. März: Die USA erkennen die 1967 von Israel eroberten Golanhöhen als dessen Staatsgebiet an. Dies widerspricht einer UN-Resolution. Mitte November akzeptieren die USA auch Israels Siedlungspolitik im Westjordanland.

21. April: Der Komiker Wolodymyr Selenskyj wird als Präsident der Ukraine gewählt. Er folgt am 20. Mai auf Petro Poroschenko.

Der britische Prinz Harry (r), Herzog von Sussex, und seine Frau Meghan (M), Herzogin von Sussex, kommen gemeinsam mit ihrem Sohn Archie (l) zu einem Besuch bei Erzbischof Tutu. Foto: TOBY MELVILLE / dpa

6. Mai: Prinz Harry, der Duke of Sussex, wird zum ersten Mal Vater. Meghan bringt in den Morgenstunden Archie Harrison Mountbatten-Windsor zu Welt. Zwei Tage später wird „Baby Sussex“ der Öffentlichkeit präsentiert. Die Taufe zwei Monate später findet dagegen nur im privaten Kreis statt. Während die Queen Weihnachten auf dem Landsitz Sandringham feiert, verbringen die drei die Feiertage in Kanada.

13. Juni: Im Golf von Oman werden ein norwegischer und ein japanischer Öltanker angegriffen. Die USA beschuldigen den Iran. Eine Woche später schießt der Iran dort eine US-Aufklärungsdrohne ab.

29. Juni: Trotz Verbots legt das Rettungsschiff „Sea Watch 3“ mit 40 Migranten im Hafen der italienischen Insel Lampedusa an. Kapitänin Carola Rackete wird verhaftet.

24. Juli: Boris Johnson wird englischer Premier. Er setzt das Parlament ab, erzwingt Neuwahlen und gewinnt sie. Nun soll Großbritannien 2020 die EU verlassen.

17. September: Bei der zweiten Parlamentswahl des Jahres in Israel liegt das Mitte-Bündnis von Benny Gantz (33 Mandate) knapp vor der Likud-Partei von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu (32). Beide bringen keine Mehrheit zustande. Am 21. November erhebt der Generalstaatsanwalt gegen Netanjahu Anklage wegen Korruption.

29. September: Bei der Parlamentswahl in Österreich gewinnt die ÖVP von Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit 37,5 Prozent. Die SPÖ fällt auf 21,2 zurück, die FPÖ auf 16,2. Die Grünen erhalten 13,9.11. Oktober Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed erhält den Friedensnobelpreis.

9. Dezember: In Paris verständigen sich Russlands Präsident Wladimir Putin und sein ukrainischer Kollege Wolodymyr Selenskyj auf eine Waffenruhe in der Ostukraine bis Ende des Jahres.

Donald Trump, Präsident der USA. Foto: Manuel Balce Ceneta / dpa

18. Dezember: Der Kongress stimmt für ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump. Die Mehrheit im Senat wird das 2020 wohl noch verhindern.