Jenaer Bürgermeister rät Katastrophenfall in Thüringen auszurufen

Jenas Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) fordert vom Land Thüringen deutlichere Anstrengungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie. „Keine Lockerungen“ zu Weihnachten reichen dem Jenaer Bürgermeister nicht aus. Gerlitz zeigt Sympathie für den bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU). „Auch die Ausrufung des Katastrophenfalls wie im Freistaat Bayern könnte geeignet sein, um auch die Menschen in Thüringen so rasch es geht für die neue Situation zu sensibilisieren.“ Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Es müsse deutlich werden, dass es nicht nur mit Regelungen getan ist, sondern jetzt jeder Einzelne seinen Beitrag leisten müsse, „um seine Liebsten zu schützen“, so Gerlitz. Auch würden die nächsten Einschränkungen nur noch drastischer ausfallen müssen, wenn jetzt nicht rasch und konsequent gehandelt wird.

In keinem Bundesland sind Fallzahlen so gestiegen wie in Thüringen

Mit den „allergrößten Sorgen“ blickt Gerlitz auf die Infektionslage in Thüringen. Während es in den meisten Bundesländern seit Beginn des Lockdown-Light zu einer Stabilisierung des Infektionsgeschehens gekommen sei, „eskaliere“ die Situation in weiten Teilen des Freistaates. In keinem anderen Bundesland seien die Fallzahlen seit November so rasch gestiegen wie in Thüringen. Gleichzeitig sei es aber auch Thüringen, dass bei den Vereinbarungen der Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin zu Eindämmungsmaßnahmen wiederholt „mit Sonderwegen irritiert hat“. „Bis heute hat Thüringen keine landesweit gültigen verpflichtenden Kontaktbeschränkungen im privaten Raum eingeführt“, kritisiert der SPD-Politiker erneut die Landesregierung.

In der Diskussion mit anderen Krisenstäben aus Thüringer Städten und Landkreisen habe sich laut Gerlitz gezeigt, dass die vom Land in Gebieten mit höheren Inzidenzen empfohlenen zusätzlichen Eindämmungsmaßnahmen oftmals nicht auf dem Weg der Allgemeinverfügung zur Anwendung kommen. Auch entstehe hier ein für die Bürger in keiner Weise nachvollziehbarer Flickenteppich.

Darüber hinaus sei auch die Thüringer Weigerung, sich der bundesweiten Verlängerung der Weihnachtsferien anzuschließen, in keiner Weise nachvollziehbar und der Verweis auf die Betreuungsprobleme von Eltern viel zu kurz gegriffen.

13 Prozent der Jenaer Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt

Die Anzahl der aktiven Corona-Fälle beträgt nach Angaben der Stadt Jena derzeit 239, davon sind sechs schwere Fälle. Am Jenaer Klinikum - das auch thüringenweit Patienten aufnimmt - sind 13 Prozent der 115 Intensivbetten mit Corona-Patienten belegt. Diese Zahlen gehen aus dem Intensivbettenregister hervor, das für Bayern eine deutlich höhere Quote von Corona-Patienten ausweist.

Im Frühjahr war Thüringen sehr gut durch die Krise gekommen. Experten weisen darauf hin, dass die Zahl der Corona-Fälle wegen geänderter Richtlinien bei der Frage, wer einen Test bekommt, seit dem November nur noch bedingt vergleichbar sind mit den vorherigen Zahlen.

