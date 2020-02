Jenaer Politikwissenschaftler: „Neuwahlen wären die sauberste Lösung“

Nach der Rückzugsankündigung von Annegret Kramp-Karrenbauer ist es für den Jenaer Politikwissenschaftler Michael Dreyer völlig offen, wie sich mittelfristig die Krise in Thüringen auf die Bundespolitik auswirken wird. Im Moment wisse niemand, welchen Anteil die Thüringer Ereignisse auf die Entscheidung der CDU-Chefin tatsächlich hatten. Unmut über ihre Führung bestehe in der Partei nicht erst seit gestern. „Es ist gut möglich, dass die Thüringer Krise nur ein Auslöser war“, so der Wissenschaftler.

Der Gang nach Erfurt sei schwierig gewesen für Kramp-Karrenbauer, denn man könne in der Politik nur dann Entscheidungen politischer Machtträger beeinflussen, wenn man ein gewissen Drohpotential hat oder etwas versprechen kann. „Die Bundespolitik hat nicht viele solche Möglichkeiten.“ Annegret Kramp-Karrenbauer sollte die Thüringer CDU von Neuwahlen überzeugen, was mit hoher Sicherheit einer beachtlichen Zahl der gerade frisch gewählten Abgeordneten ihren Job kosten würde. „Sie ohne Druckmittel zu dieser Entscheidung zu bringen ist eine Aufgabe, an der wohl fast jeder andere ebenso gescheitert wäre“, schätzt Michael Dreyer.

In der CDU streitet man sich jetzt landauf landab darüber, wie man es künftig mit den Linken und mit der AfD halten soll. Eine grundsätzliche Frage, auf die Politik eine Antworten finden muss, so Dreyer. Darüber, ob die Thüringer Krise womöglich als Menetekel für künftige Szenarien auch anderswo in der Bundesrepublik befürchtet werden muss, ließe sich aber schlecht spekulieren. Ausschließen will der Politik-Professor nichts, verweist aber auf die sehr spezifischen Machtverhältnisse nach der Landtagswahl in Thüringen, die keine einfach Mehrheitsbildung erlaubten. „Das hat es in der Bundesrepublik in dieser Form noch nie gegeben.“ Vor einer Woche noch hätte er sich gegen Neuwahlen ausgesprochen. Weil es nicht den geringsten Hinweis darauf gebe, dass man so kurz nach einer Wahl ein anderes Ergebnis bekommt. Nach den Wirren der vergangenen Tage sieht das Michael Dreyer anders: „Neuwahlen wären jetzt die sauberste Lösung.“ Zumindest in der Theorie. „In der Praxis würden CDU und FDP davon vermutlich nicht profitieren, was es schwierig macht, sie zur Zustimmung zu bewegen.“

