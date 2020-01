Jenaer Wirtschafts-Professor Freytag: „Augenmaß beim Klima“

Professor Andreas Freytag hat an der Friedrich-Schiller-Universität Jena den Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik.

Jena. Der Jenaer Professor für Wirtschaftspolitik im Interview über Thüringer Stillstand, Brexit-Folgen und was Greta Thunberg fehlt.

Großbritanniens Abgeordnete haben das Europäische Parlament verlassen. Der Austritt des Landes aus der EU wird vollzogen. Mit dem Jenaer Professor für Wirtschaftspolitik, Andreas Freytag, haben wir darüber gesprochen, was das für Europa und die Briten bedeutet. Auch Bauernproteste, die AfD und der richtigen Klimaschutz spielen aktuell eine wichtige Rolle.

Der Austritt Großbritanniens aus der EU zieht sich seit Jahren hin. Nun ist Schluss. Was nun?

Das Problem Nordirland ist nicht gelöst. Der sogenannte Backstop ist weder bestätigt noch verworfen.

Dabei geht es darum, dass es auf der irischen Insel keine Grenzen mehr gibt. Die müssten nach dem Brexit wieder installiert werden.

Boris Johnson ist seit seinem Wahlsieg ruhig geworden. Wahrscheinlich wird jetzt ohne Wahlkampf verhandelt. Weder für uns noch die Briten wird die Welt untergehen. Was aber schwierig wird, ist die Neuverhandlung von Handelsabkommen.

Weil die EU das jahrzehntelang für alle Mitgliedsländer erledigt hat?

Mit mehr als 50 Ländern gibt es Abkommen. Wenn die Briten mit denen weiter Freihandel haben wollen, müssen sie alles neu aushandeln. Die Expertise dafür sitzt aber bei der EU-Kommission, die das für die Mitgliedsstaaten macht.

US-Präsident Trump hat versprochen, dass Großbritannien, gelöst von der EU, „einen großartigen Deal“ mit den USA erhält.

Für die USA braucht man zähe Verhandler und viel Vertrauen, dass die Gegenseite nicht halbstündlich ihre Meinung ändert. Für Trump ist Handel ein Nullsummenspiel, das er gewinnen will. Er versteht nicht, dass alle Seiten profitieren können.

Stichwort Freihandel: Teil der jüngsten Bauernproteste war die Furcht vor dem geplanten Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Südamerikas. Befürchtet wird strikte Regulierung in Deutschland und der Import billiger Güter aus Südamerika.

Die Bauern haben sich gut positioniert. Die Verhandlungen zum Abkommen führt die Generaldirektion Außenhandel, überwacht von der Generaldrektion Agrar in der EU-Kommission. Die haben fast gegensätzliche Interessen. Da werden genaue Quoten und Mengen ausgehandelt, manche Produkte werden gar nicht importiert. Das ist kein echter Freihandel. Aber die Landwirte nutzen das sehr gut, um das Agrarpaket zu hinterfragen und zu diskreditieren.

Schauen wir nach Thüringen. Brauchen wir bald eine funktionierende Landesregierung?

Die letzte Regierung war immerhin klug genug, den Haushalt für dieses Jahr schon vor der Wahl zu verabschieden. Aber Initiativen kann die amtierende Regierung eben nicht auf den Weg bringen. Ich finde die Idee nicht schlecht, eine Regierung zu bilden, die sich Mehrheiten für einzelne Projekte suchen muss.

Viel dreht sich in den Verhandlungen darum, die AfD möglichst außen vor zu lassen.

Was nicht passieren darf, ist eine selbstgerechte „Koalition der Willigen“ gegen die AfD. Das stärkt die nur. Es darf auch nicht sein, dass jemand eine sinnvolle Initiative zurückzieht, weil es Unterstützung aus der AfD gibt. Man muss auch mit Beifall aus der falschen Richtung klarkommen. Nicht jede Frage, die die AfD stellt, ist unberechtigt. Die Existenz der Partei zeigt eins: Es gibt diese Fragen. Wären die Antworten alle gegeben worden, hätte es die Partei nie gegeben.

Die AfD versucht, gegen Klimawandel und Kohleausstieg zu punkten.

Die Klimadiskussion ist für mich im Moment stark von Hysterie geprägt.

Woran machen Sie das fest?

Auf der einen Seite stehen Leute, für die das alles nur Quatsch und Verschwörung ist. Auf der anderen Seite steht Greta Thunberg mit ihren Verbündeten, die am liebsten alles sofort auf null fahren würden. Rational sind zu wenige. Die Leute wünschen sich in der Diskussion mehr Augenmaß.

Heißt was?

Eine vernünftiger, also wirksamer Preis für CO 2 verbunden mit einem absteigenden Pfad für die Menge. Ich bin dabei eher für die sofortige Fokussierung auf Menge, also für Zertifikate. Dann ergibt sich daraus der Preis automatisch.

Wie merken das die Verbraucher?

Alles, was CO 2 produziert, wird teurer, das ist ja gewollt. Aber Politik muss niemandem vorschreiben, wann zum Beispiel ein Kohlekraftwerk stillgelegt werden muss. Dann ist das vermutlich schon weit vor 2038 geschlossen, weil es sich nicht mehr lohnt, aber vom Betreiber selbst entschieden. Im Gegenzug wird es starke Anreize dafür geben, klimaneutrale Mobilität, Energie und Wärme anzubieten. Planwirtschaft könnte man sich schenken.

Verzicht finden nicht alle gut.

Innovatoren kommen zum Zug, wenn beliebte Produkte teurer werden. Ingenieure stellen fest, was sich lohnt. Es wird in grüne Technik investiert, wenn sich Geld verdienen lässt. Da hat Trump ausnahmsweise recht: Mit Endzeitpropheten kann man keine Zukunft gestalten. Was er zum Klima gesagt hat, war Blödsinn.

Der Kapitalismus ist die Lösung?

Planwirtschaft hat nur Elend und Dreck erzeugt. Das Klima kann man nur mit Marktwirtschaft retten. Gute Ideen hat man in Davos von Managern leider nicht gehört.