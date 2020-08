Rund 4,2 Millionen Euro soll Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine neue Luxusvilla in Berlin-Dahlem gezahlt haben

Sein neuer Wohnsitz hat mehr als als 300 Quadratmeter Wohnfläche

Der Politiker und sein Mann Daniel Funke wurden laut RTL-Angaben vor ihrer alten Wohnung in Berlin-Schöneberg belästigt

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und sein Ehemann Daniel Funke sind offenbar Eigentümer einer Villa in einem noblen Berliner Stadtteil geworden. Sie sollen sich eine Luxusimmobilie in Berlin-Dahlem gekauft haben. Das berichtet das Online-Wirtschaftsmagazin „Business Insider“.

Dem Portal zufolge sollen Spahn und sein Ehemann rund 4,2 Millionen Euro für das Anwesen gezahlt haben. Dabei beruft sich „Business Insider“ auf interne Unterlagen des Maklers. Die denkmalgeschützte Villa aus den 1920er-Jahren sei zuvor laut Nachbarn auf rund drei Millionen Euro geschätzt worden.



Wie der Sender RTL erfahren haben will, sei Spahn während der Corona-Krise mehrfach vor seiner bisherigen Wohnung in Berlin-Schöneberg belästigt worden. Funke soll sich ebenfalls an den ständigen Kontaktaufnahmen gestört haben. Laut RTL sei dieser der Grund für den Umzug in die Villa.

Letzter großer Umbau in den 1950er-Jahren

Das neue Domizil des 40-jährigen CDU-Politikers sei zuletzt in den 1950er-Jahren umgebaut worden, schreibt „Business Insider“. Damals sei aus einer „eher bescheidenen Immobilie“ eine Villa mit mehr als 300 Quadratmetern Wohnfläche entstanden, heißt es in dem Bericht.

Auf eine Anfrage habe sich Spahn dem Wirtschaftsportal gegenüber nicht zu dem Immobilienkauf geäußert, auch nicht zur Finanzierung des Vorhabens. Diese dürfte sich auch für einen hochrangigen Bundespolitiker wie Spahn nicht von selbst erledigen.

Als Bundesgesundheitsminister und Bundestagsabgeordneter kommt er auf ein monatliches Bruttogehalt von rund 20.000 Euro. Eine staatliche Summe – doch verglichen mit Spitzenpositionen in der Wirtschaft ist das immer noch sehr wenig – der frühere SAP-Chef Bill McDermott etwa kam auf das Dreifache, an nur einem Tag.

Spahn gewinnt in Corona-Krise deutlich an Zuspruch

Gesundheitsminister Spahn gilt als ein Kandidat für den CDU-Vorsitz und damit auch für die Kanzlerkandidatur. Doch der 40-Jährige selbst hält sich zurück – obwohl er prominente Unterstützer in der Partei hat. Erst kürzlich betonte er erneut, dass er im Team mit NRW-Ministerpräsident Armin Laschet antrete und Spahn Laschtes Stellvertreter werden möchte.

In den vergangenen Monaten hat Spahn durch sein Auftreten in der Corona-Krise jedoch deutlich an Zuspruch gewonnen – und damit nimmt auch die Frage nach der Kandidatur neue Fahrt auf. (aky/jas)

