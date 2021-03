Nach der Wahlschlappe der CDU bei den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg warnt CSU-Chef Markus Söder,dass der Glaube, die Union stelle auf jeden Fall den Kanzler, "nicht mehr zu hundert Prozent sicher" sei.

24,1 Prozent in Baden-Württemberg, 27,7 Prozent in Rheinland-Pfalz – das Superwahljahr hat für die CDU mit schweren Niederlagen in einstigen Hochburgen begonnen. Der Chef der Jungen Union, Tilman Kuban, spricht im Interview über Ursachen und Konsequenzen.