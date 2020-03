Junge Union macht sich für Online-Klassenzimmer stark

Angesichts der Schulschließungen durch die Corona-Krise hat die Junge Union (JU) Thüringen das Bildungsministerium aufgefordert, den Zugang zu Bildungsangeboten weiter zu gewährleisten. „Der Unterricht darf nicht auf unbestimmte Zeit ausgesetzt werden. Besonders jenen Schülern, die sich in den Prüfungsvorbereitungen für die Besondere Leistungsfeststellung oder das Abitur befinden, müssen Ideen und Lösungswege geboten werden“, sagte JU-Landes Cornelius Golembiewski dieser Zeitung. „Deswegen wünschen wir uns eine Initiative des Bildungsministeriums, die Schüler und Lehrer dabei unterstützt, schnellstmöglich auf Online-Klassenzimmer umzusteigen, wie es auch schon in anderen Ländern der Fall ist.“ Möglicherweise könne man der angespannten Lage etwas Gutes abgewinnen und sie sorge für Digitalisierungsschub im Bildungswesen.

An 20 Thüringer Pilotschulen sowie an den fünf landeseigenen Gymnasien werde gerade eine Schul-Cloud getestet, sagte eine Ministeriumssprecherin. „Flächendeckend ist so etwas noch nicht möglich.“ Es solle aber so schnell wie möglich thüringenweit angeboten werden. Bis es so weit sei, gehe es darum, Lehrer zu schulen und neue Technik anzuschaffen.

Es soll geprüft werden, ob Abiprüfungen verschoben werden können

JU-Chef Golembiewski spricht sich zudem dafür aus zu prüfen, ob Abiturprüfungen gegebenenfalls verschoben werden. In manchen Fächern wie Mathematik funktioniere ein Selbststudium nicht so gut.

Aus dem Ministerium heißt es, bislang seien die Prüfungstermine nicht verlegt worden. Ob dies zu einem späteren Zeitpunkt geschehe, entscheide sich auch anhand der sehr dynamischen Lage im Zusammenhang mit der Ausbreitung des Corona-Virus. Es liefen allerdings bereits intensive Vorbereitungen, um einen zweiten Nachprüftermin bereitzustellen.

Der Einsatz neuer Technologien wie Google Classrooms stelle Lehrer vor große Herausforderungen sagte Golembiewski. Damit trotzdem eine schnelle Lösung gefunden werden könne, sollte in der Startphase mit freiwilligen Lehrern und Sondervergütungen gearbeitet werden.

