Der blendend weiße Hosenanzug – eine Verbeugung vor den Suffragetten, die Amerika vor 100 Jahren das Frauenwahlrecht brachten. Ihre enthusiastischen Worte – eine tief empfundene Danksagung an die schwarzen Bürgerrechtlerinnen der 60er-Jahre, auf deren Schultern sie steht. Die Botschaft – eine Vision, in der es keine Eintagsfliege ist, wenn Amerikas zweitwichtigster Job von einer Frau erledigt wird.

Kamala Harris ließ bei ihrer von Hip-Hop-Klängen eingeleiteten Antrittsrede als künftige Vizepräsidentin neben Joe Biden keinen Zweifel daran, wie historisch der Moment ist, dem die USA via Fernsehen am Samstagabend auf dem Parkplatz eines Kongresszentrums in Wilmington/Delaware beiwohnten. „Jedes kleine Mädchen, das heute Nacht zuschaut“, rief die 56-Jährige von der Bühne ins Publikum, „sieht, dass dies ein Land der Möglichkeiten ist.“ Wohl wahr.

Kamala Harris könnte 2024 die erste Präsidentin werden

Am 20. Januar wird die Afro-Amerikanerin mit indisch-jamaikanischen Wurzeln als erste Frau in der Geschichte der USA ins Amt der Vizepräsidentin eingeführt. Dass Biden die lebensfrohe Juristin an seine Seite geholt hat und sich mit ihr bewusst als Team identifiziert, könnte der Vorratsbeschluss zu einer noch viel bedeutsameren Weichenstellung sein.

Tritt Biden, der sich als Mann des Übergangs bezeichnet, 2024 nicht mehr an, er wäre dann 82, wäre Harris erste Anwärterin der Demokraten auf den Top-Job. Im Erfolgsfall würde dabei eine bisher undurchdringbare Glasdecke gesprengt: Amerika bekäme die erste Präsidentin. Noch dazu eine, die sich mit Stolz der afro-amerikanischen Identität verpflichtet fühlt. Wer ist diese Frau?

Kamala Harris wurde am 20. Oktober 1964 in Oakland/Kalifornien geboren. Vater Donald war Wirtschaftswissenschaftler an der Stanford University, ein Einwanderer von der Karibik-Insel Jamaika. Mutter Shyamala Gopalan, eine auf Brustkrebs spezialisierte Ärztin, kam in Indien zur Welt. Der Name Kamala stammt aus dem Sanskrit und bedeutet „Lotusblüte“.

Gottesdiensten in einem Hindutempel und einer schwarzen Baptistenkirche

Den größten Teil ihrer Schulzeit verbrachte Harris in Montreal/Kanada, wo die Mutter einen Forschungsauftrag hatte. Später wurde mit Schwester Maya Oakland wieder ihr Lebensmittelpunkt. Religiös wuchsen die Mädchen zwischen Gottesdiensten in einem Hindutempel und einer schwarzen Baptistenkirche auf. „Meine Mutter wahrte unsere Identität und formte uns zu starken Frauen”, schreibt Harris in ihrer Biografie.

Nach der Universität in Washington DC und San Francisco (Politik, Wirtschaft, Jura) wurde die schon in jungen Jahren kampflustige Harris in Oakland 1990 Staatsanwältin.

Privat fand Harris 2014 ihr Glück. Sie heiratete den aus New York stammenden jüdischen Anwalt Doug Emhoff. Er brachte mit Cole und Ella zwei Kinder aus erster Ehe ein. Sie nennen Harris „Momala“, eine Variation des jüdischen Kosenamens für Mütter: „Mamaleh“. Emhoff wird der erste „Second Husband“ in der amerikanischen Geschichte sein. Wer ihn erlebt, weiß, was ansteckend gute Laune ist.

Als Staatsanwältin steht Harris für eine „Law and Order“-Politik

Im liberalen Kalifornien wurde Harris von der eigenen Partei oft angefeindet, weil sie als Generalstaatsanwältin eine stramme „Law and Order“-Politik verfolgte. Aus dieser Zeit rührt ein enger Kontakt mit der Familie von Joe Biden. Beau Biden, Bidens ältester Sohn, der 2015 im Alter 46 Jahren an einem Gehirntumor starb, war mit Harris befreundet und zeitgleich Justizminister im Bundesstaat Delaware. 2017 zog Harris in den Senat von Washington ein.

This election is about so much more than @JoeBiden or me. It’s about the soul of America and our willingness to fight for it. We have a lot of work ahead of us. Let’s get started.pic.twitter.com/Bb9JZpggLN — Kamala Harris (@KamalaHarris) November 7, 2020

Wenn Harris Ende Januar in ihren offiziellen Amtssitz des Vizepräsidenten am „Number One Observatory Circle“ in Washington einziehen wird, werden die Nachbarn sich an neue Töne gewöhnen müssen. „Love on Top“ von Beyoncé, „Waterfalls“ von TLC, „Juicy“ von Notorious B.I.G und „Humble“ von Kendrick Lamar gehören zu ihren Lieblingsliedern. In ihrer Rede in Wilmington betonte Harris ihre Wertschätzung für Biden: „Joe ist ein Heiler. Ein Vereiner. Eine erprobte und ruhige Hand.“

„Ich werde loyal sein, ehrlich und vorbereitet“

Ihre Rolle in dem neuen Gespann, das altersmäßig mehr als 20 Jahre trennt, vergleicht sie mit der Beziehung, die Biden als Vizepräsident mit einem anderen politischen Jungstar hatte: „Ich werde loyal sein, ehrlich und vorbereitet. So wie Joe es für Barack Obama war.“

Dass Biden den „Mut“ aufbrachte, „eine der bedeutendsten Barrieren, die in unserem Land existieren, zu durchbrechen“ und eine Frau für die Vizepräsidentschaft auszuwählen, noch dazu eine Schwarze, rechnet Harris ihrem Mentor hoch an. Zu oft würden Afro-Amerikanerinnen übersehen, obwohl sie „beweisen, dass sie das Rückgrat unserer Demokratie sind“.

Sie zeigt Mädchen, was möglicht ist

Eine Botschaft, die viele zu Tränen rührte. „Das ist wirklich gigantisch, dass jemand, der so aussieht wie ich, dieses hohe Amt erreichen kann“, sagte die schwarze Unternehmensberaterin Latifah Ferguson (31) in Washington unserer Redaktion. Und ihre Freundin Samantha Sargent (28) ergänzt: „Eine schwarze Frau ganz oben an der Spitze der Regierung, das wird viele Mädchen aus ethnischen Minderheiten inspirieren und ermutigen, auch nach Dingen zu streben, die lange aussichtslos erschienen.“