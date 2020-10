Kampf gegen Corona: Thüringen setzt aufs Lüften der Klassenräume

Weil unklar ist, ob Luftfilter in Klassenräumen im Kampf gegen die Ausbreitung von Covid-19-Erregern hilft, wird in Thüringer Schulen aktuell vor allem auf regelmäßiges Lüften gesetzt. „Es gibt derzeit leider noch keine eindeutige wissenschaftliche Meinung zu der Frage, ob technische Geräte in den Schulen bei der Verbesserung der Raumluft tatsächlich nützlich oder hilfreich sind – oder ob nicht die reine Lüftung der Räume, so unwirtlich das im Winter möglicherweise sein mag, eine gleichsam sichere, aber wesentlich effizientere Methode ist“, sagt ein Sprecher von Bildungsminister Helmut Holter (Linke) dieser Zeitung. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Unstreitig sei allerdings, dass Lüften wirksam einer zu großen Anreicherung von Aerosolen in geschlossenen Räumen entgegenwirke. In Thüringen sei im Corona-Hygieneplan für die Schulen „eine Lüftung der Räume mindestens alle 45 Minuten“ vorgesehen. Tests im Altenburger Land Im Altenburger Land testet der Landkreis als Schulträger vier Geräte einer heimischen Firma. „Das Ergebnis ist offen, ebenso wie die Frage, ob es tragfähige Aussagen für einen landesweiten Einsatz solcher Geräte zulässt“, so Holters Sprecher. Die GEW Thüringen spricht sich für den flächendeckenden Einsatz von Luftfiltern aus, um das notwendige Lüften der Räume ohne Erkältungsrisiken auch im Herbst und Winter umsetzen zu können. „Alles, was umsetzbar ist und was hilft, muss gemacht werden“, heißt es vom Thüringer Lehrerverband. Hohe Kosten bei Umsetzung Die Kosten für eine flächendeckende Ausstattung der Klassenräume im Freistaat mit Filtern könnten nach sich nach groben Schätzungen aus dem Bildungsressorts auf mehr als 80 Millionen Euro belaufen. Das bayerische Kultusministerium hatte am vergangenen Freitag angekündigt, die Schulträger bei der Umsetzung technischer Maßnahmen zum infektionsschutzgerechten Lüften mit einem Volumen von 37 Millionen Euro zu unterstützen. Luftfilter in Schulen: GEW-Landesvorsitzende fordert schnelles Handeln