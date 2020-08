Landrätin Martina Schweinsburg, die auch dem Landkreistag vorsitzt, will in die Thüringer CDU-Spitze.

Die Frage, warum sie nach drei Jahrzehnten als Landrätin in die CDU-Spitze gehen möchte, beantwortet Martina Schweinsburg so: „Ich will, dass die kommunale Stimme in der CDU wieder gehört wird.“ Schweinsburg wurde vom designierten CDU-Landesvorsitzenden Christian Hirte vorgeschlagen. Sie soll auf dem Parteitag am 19. September in der Erfurter Messehalle zu seiner Stellvertreterin gewählt werden.