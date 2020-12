Karl-Heinz Klose neues Mitglied im Stadtrat von Leinefelde-Worbis

Leinefelde-Worbis. Karl-Heinz Klose (Linke) ist neues Mitglied im Stadtrat der Einheitsstadt. Auf der Sitzung des Gremiums am Montag wurde Klose von Bürgermeister Marko Grosa (CDU) verpflichtet.

Der Worbiser rückt in den Stadtrat nach, da Julia Genzel (Linke) nicht mehr Mitglied des Gremiums ist. „Frau Genzel hat ihren Lebensmittelpunkt verlegt und ist verzogen. Somit verliert sie ihr Mandat im Stadtrat“, begründete Stadtratsvorsitzender Thomas Müller (CDU). Der Worbiser ist der zweite Nachrücker in den Stadtrat der Einheitsstadt in der Legislaturperiode. Michael Friese (CDU/Fraktionslos) wurde im Oktober auf der 6. Sitzung des Gremiums verpflichtet, da Petra Brodmann (CDU) ihr Mandat niedergelegt hatte.