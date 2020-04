Erfurt. Wegen der Coronavirus-Krise sollen Schüler in Thüringen automatisch in die nächst höhere Klassenstufe versetzt werden – mit Ausnahme den Klassen 9 und 10.

Kein Sitzenbleiben in Thüringen – außer in den 9. und 10. Klassen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kein Sitzenbleiben in Thüringen – außer in den 9. und 10. Klassen

In diesen beiden Klassen sei die Versetzung auch ein Verwaltungsakt, weil die Schüler in der neunten und zehnten Klasse Abschlusszeugnisse bekommen können, wie Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Dienstag sagte.

"Für alle anderen Klassen wird es ein Aufrücken in die nächst höhere Klasse geben“, sagte Holter. Er betonte, dass die Schüler aber freiwillig eine Klassenstufe wiederholen könnten. Diese Wiederholung werde nicht auf die Wiederholungshäufigkeit oder die Höchstverweildauer in der Oberstufe angerechnet.

Jeder vierte Lehrer gehört zur Coronavirus-Risikogruppe

In Thüringen gehört mindestens jeder vierte Lehrer der Risikogruppe an, die verstärkt gefährdet sein soll, am Coronavirus zu erkranken. Das sagte Bildungsminister Helmut Holter (Linke) am Dienstag in Erfurt. Er gehe davon aus, dass sogar bis zu 30 Prozent der aktiven Lehrkräfte einer solchen Gruppe zuzurechnen sind und will nun weitere Lehrer in den Schuldienst bringen.

Damit die Wiederaufnahme des gesamten Schulbetriebs in Thüringen gelingen kann, hat sich das Ministerium für ein Wiederaufnahme-Prozedere entschieden.

Live-Blog Coronavirus: Stufenplan für Wiedereröffnung der Schulen - Mundschutzpflicht ab Freitag