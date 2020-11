Das Lüftungskonzept an Schulen sieht aktuell eine Stoßlüftung der Räume aller 20 Minuten vor (Symbolbild).

Erfurt. In Thüringen erhalten Schulen beim Kauf von Luftfilteranalagen keine finanzielle Unterstützung. Laut Bildungsministerium gebe es weder Landesmittel noch ein entsprechendes Förderprogramm.

Keine finanzielle Unterstützung für Luftreiniger an Thüringer Schulen

Das Thüringer Bildungsministerium wird den Kauf von Luftreinigern in Schulen nicht finanziell unterstützen. Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums MDR Thüringen sagte, stünden nach derzeitigem Stand keine Landesmittel für die Anschaffung von Luftfiltergeräten zur Verfügung. Auch sei dem Ministerium kein passgenaues Förderprogramm für Schulen bekannt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Ein entsprechendes Bundesprogramm fördert lediglich die Um- und Aufrüstung von stationären raumlufttechnischen Anlagen. Die Schulträger im Freistaat allerdings hätten mehrheitlich signalisiert, dass dieses Programm für Schulen nicht nutzbar sei. Außerdem, so das Bildungsministerium, müssten sich am Kauf von Luftfiltern auch die Schulträger, also die Kommunen und kreisfreien Städte, sowie das Finanz- und Infrastrukturministerium beteiligen.

Diskussionen um Gesundheitsgefahren durch Stoßlüftung

Das Lüftungskonzept an Schulen sieht aktuell eine Stoßlüftung der Räume aller 20 Minuten vor. Im Zuge der sinkenden Temperaturen hatten die Thüringer Landeseltern- als auch die Landeschülervertretung gefordert, dass die Regierung finanzielle Mittel für den Kauf von Lüftungsanlagen bereitstellt bzw. die Schulen damit ausstattet. Gleiches fordert ein Antrag der FDP-Fraktion.

Wie ein Sprecher des Bildungsministeriums mitteilte, würden Diskussionen um drohende Erkältungen im Winter in weiten Teilen einer medizinischen Grundlage entbehren. Eine signifikant erhöhte Gesundheitsgefahr sei für Schüler und Lehrkräfte vom Öffnen der Fenster für lediglich wenige Minuten nicht zu erwarten. Es sei zudem nicht möglich alle knapp 17.000 Thüringer Unterrichtsräume binnen kurzer Zeit mit Luftreinigern auszustatten, da sich die Anschaffung mehrere Monate hinziehen könne, so der Sprecher.

Andere Bundesländer unterstützen bei Kauf von Luftfilteranalagen

In Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfallen (NRW) werden Schulen beim Kauf von Luftfilteranalagen unterstützt. So brachte NRW ein 50-Millionen-Euro-Sonderprogramm auf den Weg, mit dem Schulen, die Räume und Turnhallen nicht ausreichend lüften können, beim Kauf mobiler Lüftungsanlagen unterstützt werden.

In Thüringen wies Bildungsminister Helmut Holter (Die Linke) eigenen Angaben zufolge alle Schulträger nochmals auf die gültige Schulbauempfehlung hin. Diese sieht vor, dass alle Klassenzimmer ausreichend lüftbar sein sollen. Schulträger, die dies nicht gewährleisten können, sollten sich beim Bildungsministerium melden. Bisher habe es hierzu aber keine konkrete Rückmeldung gegeben.