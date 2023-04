Trump in Schweigegeldaffäre in 34 Punkten angeklagt

Der frühere US-Präsident Donald Trump ist in 34 Punkten wegen der Fälschung von Geschäftsunterlagen angeklagt worden; Hintergrund ist die Schweigegeldaffäre um Pornostar Stormy Daniels. Bei der Anklageverlesung in New York plädierte Trump in allen Punkten auf nicht schuldig.

