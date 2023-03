Berlin. Ein Staatsbesuch war schon länger angekündigt, nun steht auch das Datum fest. King Charles III. wird Ende März nach Deutschland kommen.

Schon kurz nachdem er das Amt des britischen Königs angetreten hatte, kündigte King Charles an, nach Deutschland reisen zu wollen. Nun steht auch ein Termin für den ersten Staatsbesuch des britischen Monarchen in der Bundesrepublik fest: Vom 29. bis zum 31. März wird er Berlin, Brandenburg und Hamburg besuchen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP.

Aus dem offiziellen Terminkalender des Bundespräsidenten geht hervor, dass Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender den britischen König und Queen Consort Camilla am 29. März empfangen und am Abend zu einem Staatsbankett in Schloss Bellevue laden werden. An den beiden darauffolgenden Tagen sind weitere Termine geplant.

Bundespräsident Steinmeier: Besuch von King Charles ist "eine große Freude"

"Es ist mir eine große Freude, dass wir König Charles und seine Gemahlin Camilla Ende März zu einem Staatsbesuch willkommen heißen dürfen", sagte Bundespräsident Steinmeier in einer Videobotschaft. Er wisse den Staatsbesuch – vor allem weil der König sich entschlossen hat, noch vor seiner Krönung nach Deutschland zu kommen. Dieser frühe Besuch unterstreiche die enge und herzliche Freundschaft zwischen Deutschland und dem Vereinten Königreich.

King Charles ist seit dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. im vergangenen September britischer König und damit Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und zahlreicher weiterer Länder im Commonwealth. Seine Krönung soll Anfang Mai stattfinden. Bereits als Thronfolger hatte Charles Deutschland mehrfach besucht, zuletzt im Jahr 2020. (fmg/AFP/dpa)