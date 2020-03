Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kommentar: Risiko täglich neu bewerten

Wie reagiert man auf die ausgestreckte Hand des Nachbarn, ohne unhöflich zu wirken? Was denkt die Frau an der Supermarktkasse, wenn ich mehr als zwei Konservendosen im Einkaufswagen habe? Das sind noch die harmloseren Fragen, mit denen man sich in Zeiten der Aufgeregtheit um das Coronavirus herumschlagen muss. Besorgte Eltern wägen ab, ob sie ihre Sprösslinge noch in Kindergarten oder Schule schicken sollten.

Auf der anderen Seite fallen sich an jedem Wochenende Zehntausende Fußballfans in die Arme, wenn der geliebte Verein ein Tor geschossen oder gar ein Spiel gewonnen hat. Wo verläuft die Grenze zwischen gesunder Vorsicht und übertriebenem Aktionismus bis hin zur Panik?

Vor dieser Frage stehen auch die Politiker in diesem Land täglich aufs Neue. Natürlich sollen sie die Menschen vor Gefahren warnen und schützen. Auf der anderen Seite bringt jede abgesagte Großveranstaltung einen immensen wirtschaftlichen Schaden mit sich.

Unterbrochene Lieferketten, abgesagte Messen und damit ausbleibender Umsatz, leere Flugzeuge, Hotels und Gaststätten – das alles bleibt nicht ohne Folgen für Wachstum und Arbeitsplätze. Deshalb ist Fingerspitzengefühl gefragter denn je. In jedem Einzelfall und täglich neu muss die Situation analysiert und eingeschätzt werden, welches Vorgehen das richtige ist.

Man habe ständig mit den Behörden in Kontakt gestanden und sich strikt an alle Vorgaben des Robert-Koch-Institutes gehalten, versicherten am Wochenende die Veranstalter der Thüringen-Ausstellung. Natürlich war das Gefahrenpotenzial einer regionalen Messe ungleich geringer als etwa auf einer Tourismusschau mit Zehntausenden Ausstellern und Besuchern aus aller Welt. Jetzt erwägt der Gesundheitsminister, alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern abzusagen. Die aufgeragten Debatten dürften noch einige Zeit anhalten.

Das Hoffen auf Sonnenstrahlen und Wärme klingt schon ein bisschen nach Pfeifen im dunklen Wald.

Coronavirus: Spahn für mehr Absagen von Großveranstaltungen

Coronavirus-Angst: Besucherzahl bei Thüringen Ausstellung geschrumpft

Zweite Coronavirus-Infektion in Thüringen - Suche nach Infektionsweg