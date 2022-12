Kommunen verzichten bei Impfpflicht auf Bußgelder

Die Corona-Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeheimen wurde von den Kommunen in Thüringen bisher kaum verfolgt. (Symbolfoto)

Erfurt. Die Impfpflicht für Beschäftigte in der Gesundheitsbranche sollte die Corona-Infektionen etwa in Pflegeheimen verringern. Doch nun zeigt sich, dass die Kommunen bei Bußgeldern eher zurückhaltend gewesen sind.

In Thüringen verzichten erste Kommunen bei der Impfpflicht für Beschäftigte in der Gesundheitsbranche inzwischen auf weitere Bußgeldbescheide. "Nach unserer Kenntnis haben die Stadt Jena und der Kreis Schmalkalden-Meiningen die Verfahren im Rahmen der einrichtungsbezogenen Impfpflicht beendet", erklärte die Sprecherin des Gesundheitsministeriums, Silke Fließ.

Die Stadt Jena hatte einem Sprecher zufolge Ende November einen Schlussstrich unter die Anhörungen zur einrichtungsbezogenen Impfpflicht gezogen. "Von uns wird in dieser Sache künftig nichts mehr kommen", sagte Sprecher Kristian Philler.

Angesichts der angespannten Personalsituation habe sich die Stadtverwaltung darauf konzentrieren müssen, an anderer Stelle in Infektionsketten einzugreifen. Zudem hätten Experten die Einhaltung von Hygienerichtlinien im Kampf gegen Corona als deutlich effektiver bewertetet als die Übertragungsgefahr zwischen Personal und Patienten. Die Stadt habe ohnehin keine Bußgeldbescheide ausgestellt, sondern bisher nur Anhörungen verschickt.

Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen stellte ebenfalls die laufenden Bußgeldverfahren dazu ein. Landrätin Peggy Greiser bezeichnete das Instrument als "zahnloses Bürokratiemonster". Sie wies zudem darauf hin, dass die Impfung bei der aktuell vorherrschenden Variante zwar vor schweren Verläufen, aber nicht vor einer Weitergabe des Virus schütze.

Wie problematisch die Datenlage zuweilen ist, zeigt das Beispiel der Stadt Erfurt: Dort waren einem Sprecher zufolge bis Ende November 964 Meldungen über Mitarbeiter ohne ausreichenden Immunitätsnachweis eingegangen. Nachdem Aufforderungsschreiben versendet wurden, wurden 652 Fälle eingestellt. In 225 Fällen wurden die Ergebnisse an die Bußgeldstelle übergeben, in 39 schließlich Bußgeldbescheide verschickt. "Inwieweit die einrichtungsbezogene Impfpflicht oder unser Aufforderungsschreiben zur Impfbereitschaft beigetragen haben, lässt sich nicht belegen", hieß es von der Stadt.

Im Kreis Hildburghausen wurden und werden laut einem Sprecher keine Bußgeldbescheide verschickt, weil die zu treffenden Maßnahmen die Kapazitäten überfordert hätten. Der Kreis sei seiner gesetzlichen Pflicht zwar nachgekommen, verweist aber in seiner Grundhaltung auf die Position der Landesärztekammer, die anhand des aktuellen Verlaufs der Pandemie für eine Aussetzung der Impfpflicht plädiert hatte.

Im Wartburgkreis wurden bei mehr als 1100 gemeldeten Menschen ebenfalls keine Bußgeldbescheide erlassen. In der Begründung verweist die Kommune neben dem "unverhältnismäßigen Ermittlungsaufwand" auch auf den Gleichbehandlungsgrundsatz. Im Landkreis Nordhausen wurden 140 Bußgeldbescheide in Höhe von jeweils 250 Euro versandt. Auch dort seien unter den Meldungen viele Fehlmeldungen gewesen, so ein Sprecher.

Die einrichtungsbezogene Impfpflicht für Beschäftigte in der Gesundheitsbranche war eingeführt worden, um die Corona-Infektionszahlen besonders in Pflegeeinrichtungen zu verringern. Grundsätzlich sind alle Thüringer Kreise und kreisfreien Städte dazu verpflichtet, die bundesweiten Vorgaben umzusetzen. Das Land Thüringen hatte gemeinsam mit Bayern und Sachsen den Bund aufgefordert, die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht über den 1. Januar 2023 hinaus zu verlängern.

Dem Ministerium zufolge waren bis Ende Oktober rund 13.900 Menschen in Thüringer Pflegeeinrichtungen ohne Impfnachweis gemeldet. Bis zu diesem Zeitpunkt seien in Thüringen rund 2100 Bußgeldverfahren eingeleitet worden, Berufs- oder Tätigkeitsverbote seien nicht verhängt worden.

In einer Handlungsempfehlung hatte das Ministerium den Kommunen geraten, Bußgelder im «unteren Zehntel» des möglichen Bußgeldbetrages - zwischen 150 bis 250 Euro - anzusiedeln. Im Infektionsschutzgesetz sind Bußgelder bis zu einer Höhe von 2500 Euro vorgesehen.