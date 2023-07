Kritik an Fristverkürzung bei Einstellung von Staatssekretär

Erfurt. Grüner soll bereits nach gut einem Jahr im Dienst auf Lebenszeit verbeamtet werden. CDU verweist auf laufende Ermittlungen und bezeichnet die Personalie als „unsensibel“

Mit der geplanten Ernennung von Umweltstaatssekretär Burkhard Vogel (Grüne) zum Beamten auf Lebenszeit wird die grundsätzlich vorgeschriebene Probezeit von drei Jahren auf ein Jahr verkürzt. Im Ergebnis würde der Politiker noch vor der wahrscheinlich im September 2024 stattfindenden Landtagswahl vollständig abgesichert und bekommt für den Fall einer einstweiligen Ruhestandsversetzung eine Pension garantiert.

„Die regelmäßige Probezeit, in der sich Beamte nach dem Erwerb ihrer Laufbahnbefähigung im Beamtenverhältnis auf Probe bewähren sollen, dauert in allen Laufbahnen drei Jahre“, heißt es in der internen Vorlage für die Sitzung des Landeskabinetts am Dienstag. Diese Probezeit könne aber verkürzt werden, „wenn vorherige hauptberufliche Tätigkeiten auf die abzuleistende Probezeit im Beamtenverhältnis angerechnet werden können“. Dies sei bei Vogel der Fall – weshalb nur die Mindestprobezeit von einem Jahr gelte.

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kritik des Rechnungshofes löste Ermittlungen aus

Die CDU-Landtagsfraktion übte Kritik an der Verkürzung. „Ungeachtet der Qualifikation von Herrn Vogel ist es unsensibel, bei laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erneut einen Staatssekretär auf Lebenszeit zu verbeamten“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Andreas Bühl dieser Zeitung.

Der Thüringer Rechnungshof hatte der rot-rot-grünen Landesregierung schwere Verstöße gegen das Beamtenrecht vorgeworfen. Sowohl Staatssekretäre als auch Spitzenbeamte seien ohne ausreichende Qualifikation eingestellt worden, hieß es. Die Staatsanwaltschaft Erfurt eröffnete daraufhin ein Untreue-Verfahren gegen Unbekannt; der Landtag setzte auf CDU-Antrag einen Untersuchungsausschuss ein.