Kritik aus Thüringen an US-Sanktionen gegen Gaspipeline

Die Sanktionen der USA gegen Firmen, die am Bau der Gaspipeline Nord Stream 2 beteiligt sind, stoßen in Thüringen auf Kritik. „Das mit dem Verteidigungshaushalt der Vereinigten Staaten zu verbinden, ist für mich eine Geste imperialer Gewalt“, sagte Ministerpräsident Bodo Ramelow im Gespräch mit dieser Zeitung.

Die Bundesregierung habe sich für die Pipeline entschieden. Deutschland sei ein souveräner Staat, die USA hätten sich nicht einzumischen.

Die USA wollen die Gaspipeline Nord Stream 2 kurz vor der Fertigstellung stoppen und haben trotz deutschen Widerstands Sanktionen gegen beteiligte Firmen erlassen. Präsident Donald Trump unterzeichnete am Freitagabend auf einer Luftwaffenbasis bei Washington ein Gesetzespaket zum Verteidigungshaushalt. Das Sanktionsgesetz gegen Nord Stream 2 ist Teil des Pakets und trat mit Trumps Unterschrift in Kraft.

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, wies Kritik an dem Vorgehen seines Landes zurück. Es handele sich um eine „sehr pro-europäische Entscheidung“, sagte er.

Botschafter versucht an Nord Stream beteiligte Firmen einzuschüchtern

Thüringens Regierungschef sagte, der Botschafter habe zudem versucht, an Nord Stream 2 beteiligte Firmen per Brief einzuschüchtern. Auf Twitter schrieb Ramelow: „Auf Richard Grenell paßt, was Bismarck einst über einen anderen Diplomaten sagte: ‘Er ist ein Gesandter, aber kein geschickter.’ Ich würde Herrn Grenell gerne Tschüss sagen und eine gute Heimfahrt wünschen.“

CDU-Landeschef Mike Mohring sagte auf Anfrage: „Ich halte es in der Sache wie die Bundesregierung und glaube auch nicht, dass so ein außenpolitisches Thema zur landespolitischen Auseinandersetzung geeignet ist.“

„Die Brachialpolitik Trumps nimmt immer schlimmere Züge an“, sagte der SPD-Landesvorsitzende und Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee. Er hoffe, Deutschland und die EU fänden gemeinsam die adäquate Antwort.

Versuch, russisches Gas zugunsten amerikanischen Flüssiggases vom Markt zu drängen

Die US-Sanktionen seien eindeutig gegen Russland und Deutschland gerichtet. „So behandelt man keinen Partner, sondern Vasallen“, bemängelte AfD-Landessprecher Stefan Möller.

Der FDP-Landesvorsitzende Thomas Kemmerich meinte: Hinter den geplanten US-Sanktionen stecke der Versuch des US-Präsidenten, russisches Gas zugunsten amerikanischen Flüssiggases vom Markt zu drängen. Ramelows Wortmeldung sei allerdings nur ein Versuch von seiner Machtlosigkeit abzulenken.