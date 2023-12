Land fördert Azubi-Gewinnung im Hotel- und Gastgewerbe

Erfurt Der Konkurrenzkampf in Thüringen ist groß. Aus diesem Grund akquiriert der Hotel- und Gaststättenverband Auszubildende aus dem Ausland.

Das Projekt des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Thüringen zur Fachkräftegewinnung in Hotellerie und Gastronomie wird auch in den kommenden drei Jahren mit 450.000 Euro vom Wirtschaftsministerium unterstützt. Angesichts rückläufiger Bewerberzahlen sollen vor allem im Ausland zusätzliche Auszubildende angeworben werden. Über die Förderung soll die soziale Betreuung und damit der Ausbildungserfolg und die Integration in den Thüringer Arbeitsmarkt sichergestellt werden. Das Projekt hat eine Laufzeit bis 31. Juli 2026.

„Der Konkurrenzkampf zwischen den Branchen ist extrem groß. Wir können hier schon allein aufgrund der Arbeitszeit nicht mit Banken oder dem öffentlichen Dienst mithalten“, sagte der Dehoga-Hauptgeschäftsführer in Thüringen, Dirk Ellinger, dieser Zeitung. Die Dehoga kümmere sich um alles, was Unternehmer nicht leisten können: etwa Aufenthaltstitel, Ausbildungsvertrag mit Tarifvergütung, Anmeldung, Bankkonto, Haftpflicht- und Krankenversicherung sowie gegebenenfalls Wohnheimplätze.

Zahl der Beschäftigten noch nicht auf Vor-Corona-Niveau

„Trotz gestiegener Beschäftigtenzahlen steht das personalintensive Thüringer Hotel- und Gastgewerbe in den kommenden Jahren vor enormen Herausforderungen bei der Fachkräftegewinnung“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) dieser Zeitung. Nach Stellenabbau und Betriebsschließungen während der Corona-Pandemie sei die Zahl der Beschäftigten zuletzt wieder angestiegen – um mehr als 2000 im Jahr 2022. Allerdings seien das immer noch 1800 Beschäftigte weniger als 2019. Angesichts der demografischen Entwicklung werde sich der Kampf um die „Köpfe und Hände“ im Tourismus weiter verschärfen, sagte der Minister. So müssen laut Fachkräftestudie bis 2035 allein in den Hotel- und Gaststättenberufen 6500 Arbeitsplätze altersbedingt neu besetzt werden. Aktuell sind mehrere hundert Stellen vakant.

Ausländische Auszubildende kommen aus 28 Nationen

Mit dem Geld des Wirtschaftsministeriums werden laut Ellinger Personalkosten finanziert. Den Rest trage der Verband aus Mitgliedsbeiträgen oder Umlagen. Zweieinhalb Mitarbeiter betreuten 450 Azubis. 35 Prozent seien Deutsche. Der Rest komme aus dem Ausland, aktuell 28 Nationen. Die Jugendlichen stammen unter anderem aus Vietnam, Marokko, Indien, Tadschikistan, der Türkei, Ukraine und aus Afghanistan. Sie erhalten eine Ausbildung zum Beispiel als Hotel- oder Restaurantfachmann, Koch oder Fachkraft im Gastrogewerbe.

Über das Dehoga-Projekt sind von 2020 bis 2023 bereits 128 vietnamesische Auszubildende für das Thüringer Gastgewerbe gewonnen worden. Insgesamt wurden 349 Auszubildende akquiriert und im Kompetenzzentrum des Verbandes in Erfurt ausgebildet..