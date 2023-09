Landesfrauenrat fordert Landesregierung mit gleich vielen Frauen wie Männern

Der Landesfrauenrat fordert für die Zeit nach der Landtagswahl 2024 ein paritätisch besetztes Kabinett. So steht es derzeit um die Frauenquote in der Landesregierung.

"Wir erwarten von allen Parteien, dass diese viele Frauen als Kandidatinnen für die Landtagswahl 2024 aufstellen und eine Landesregierung, in der es gleich viele Frauen und Männer gibt", sagte Vorstandsmitglied Susanne Martin nach einer Delegiertenversammlung am Samstag in Neudietendorf laut Mitteilung. Derzeit besteht die rot-rot-grüne Landesregierung aus vier Frauen und sechs Männern.

Auf der Versammlung sei außerdem beschlossen worden, Sexismus in Thüringen stärker zu bekämpfen, teilte der Rat weiter mit. Mit Hilfe von Kampagnen und Veranstaltungen solle die Thüringer Öffentlichkeit zum Thema Alltagssexismus sensibilisiert werden, hieß es.