Landespolitik soll Kindern und Jugendlichen ihr Tun besser erklären

Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) trifft sich mit jungen Menschen zur Videokonferenz: Die Jungen gehören zum Dachverband der Kinder- und Jugendgremien Thüringen und haben alle samt ein großes Interesse an Politik auf allen Ebenen. Jugendpolitik wird ganz unmittelbar auf der kommunalen Ebene gemacht: Welcher Jugendclub erhält wie viel Geld? Wie sieht es mit Streetwork aus? Wo entstehen Spielplätze? Der Bund und das Land geben den Rahmen für derlei Entscheidungen vor.

Das Dutzend junge Menschen wirbt dafür, dass die Landespolitik und insbesondere der Landtag noch mehr dafür tun, Belange von Kindern und Jugendlichen besser zu berücksichtigen. Wichtig sei, gerade ihnen politische Entscheidungsprozesse und Entscheidungen besser zu erklären.

So sagt Malte in der Videokonferenz, er habe „nicht wirklich einen sehr guten Eindruck“ davon, wie der Landtag den Dialog mit Kindern und Jugendlichen führe. Er habe bisher nicht wahrgenommen, dass junge Menschen die Möglichkeit hätten, zur Landespolitik eine „Rückmeldung“ zu geben.

Einige in dieser Runde anerkennen, dass die Kommunikation des Landtages in den sozialen Medien bedeutend besser sei als bei anderen Landtagen oder öffentlichen Einrichtungen. Die eigens aufgesetzte Webseite der Landesregierung mit Informationen rund um die Coronapandemie wird in der Runde ausdrücklich gelobt. Freilich sei bei der Kommunikation noch Raum für deutliche Verbesserungen, meinen die jungen Menschen.

Einerseits gibt Landtagspräsidentin Keller denen Recht, die noch mehr, noch bessere – also jugendgerechtere – Kommunikation von Seiten der Landespolitik und des Landtages wollen. „Natürlich können wir niemals zufrieden sein“, sagt sie mit Blick auf die Kommunikation zwischen Politik und Jugendlichen sowie auch Erwachsenen. Andererseits mahnt Keller an anzuerkennen, dass politische Kommunikation keine Einbahnstraße sei. Und dass es sich mancher zu leicht macht, einfach nur zu fordern, man müsse ihm noch mehr erklären.

„Manchmal, so ist mein Eindruck, ist diese Wartestellung von Abgeholt werden da“, sagt Keller. Dabei müssten, die Angebote, die es schon gebe, doch auch angenommen werden. Nicht nur, so geht das Argument Kellers, dass schon lange vor der Coronakrise die Landtagssitzungen für jedermann live über das Internet zu verfolgen seien. In der Krise sei die Möglichkeit geschaffen worden, die Ältestenratssitzungen des Landtages – in der auch so manche Entscheidung zu Corona getroffen wird – live im Netz zu verfolgen. Das gelte auch für wichtige Ausschusssitzungen des Parlaments: etwa des Bildungs- oder Sozialausschusses zur Krise. Die Facebook-Seite des Landtages werde ebenso wie die anderen digitalen Angebote des Parlaments noch viel zu wenig genutzt. Aber, sagt Keller, Zuhören sei der erste Schritt fürs Mitmachen.

Zum Dachverband der Kinder und Jugendgremien gehören Kinder- und Jugendparlamente, Jugendforen, Jugendräte. Er wurde 2018 gegründet und wird von den Naturfreunden Thüringen getragen. „Wir drängen auf Fortschritte in der ‚Eigenständigen Jugendpolitik‘ und fordern die Verankerung der Kinderrechte in der Thüringer Landesverfassung, die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre und die Regelung zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen in der Kommunalordnung“, heißt es in der Selbstbeschreibung des Gremiums.