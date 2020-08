Landesregierung streitet über Lehrer-Stellen im neuen Haushalt

Erfurt. Um den Ausfall von Unterricht in Thüringen zu verringern, hatte Bildungsminister Helmut Holter 900 Lehrerstellen gefordert. Doch aus dem Finanzministerium heißt es: zu teuer - und gar nicht nötig.

In der Thüringer Landesregierung gibt es einen Konflikt über zusätzliche Lehrer-Stellen. Zwischen der Finanzministerin Heike Taubert (SPD) und Bildungsminister Helmut Holter (Linke) habe es bisher keine Einigung bei dem Thema gegeben, sagte ein Sprecher des Thüringer Bildungsministeriums am Dienstag.

Holter fordert, dass nicht nur alle freiwerdenden Lehrer-Stellen wiederbesetzt werden, sondern obendrauf noch 900 unbefristete Lehrer-Stellen als Vertretungsreserve. „Es gibt einen hohen Unterrichtsausfall in Thüringen und die Schülerzahlen sind gestiegen“, sagte der Sprecher des Bildungsministeriums. Es reiche daher nicht aus, lediglich alle Stellen wieder zu besetzen, es brauche noch weitere zusätzlich.

Holter: Grundschullehrer sollen wie Regelschul- und Gymnasiallehrer bezahlt werden

Finanzministerin Taubert twitterte am Dienstag: „Das Bildungsministerium kann sofort 300 Einstellungen vornehmen, zusätzlich zu jeder frei werdenden Stelle. Bildung steht im Haushalt an 1. Stelle! Einfach Haushaltpläne lesen.“ Das Bildungsministerium argumentiert, dass damit lediglich Stellen gemeint seien, die nach dem Personalabbaupfad weggefallen wären. Die 300 Stellen kämen demnach also nicht obendrauf.

Ein weiteres Konfliktthema ist die Besoldung der Grundschullehrer. Holter will erreichen, dass Grundschullehrer die Besoldungsstufe A13 erhalten und damit genauso gut bezahlt werden wie Regelschul- oder Gymnasiallehrer. Auch die Gewerkschaften fordern dies seit Langem.

Außerdem fordert sein Ministerium, die Stundenanteile von Horterziehern zu erhöhen. „Horterzieher haben in Thüringen in der Regel 50-Prozent-Stellen“, sagte der Sprecher. Würde man die Stundenanteile auf 100 Prozent erhöhen, entspräche dies rein rechnerisch 800 zusätzlichen Vollzeitstellen.

Hinzu kommen noch 73 Stellen, die Holter für sein Ministerium und nachgeordnete Behörden fordert - etwa für die Lehrerfortbildung.

