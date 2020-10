Landkreistag pocht weiter auf 200 Millionen Euro

Die Situation beschreiben Teilnehmer als bizarr: Sowohl von Rot-Rot-Grün als auch von der CDU liegen Angebote an die kommunalen Spitzenverbände auf dem Tisch und die Präsidentin des Landkreistages, Martina Schweinsburg (CDU), fordert unbeirrt 200 Millionen Euro mehr Geld für die Kommunen – und zwar dauerhaft. Tags darauf bekräftigt der Landkreistag nach einer Präsidiumssitzung diese Forderung: „Nur so kann dauerhaft die kommunale Daseinsvorsorge für die Bürger in unseren Städten und Gemeinden bei Schule, Kindergarten, Straßen, Sportanlagen, Schwimmbädern und vieles mehr gewährleistet werden“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung. Thüringen haben überdies die schlechteste Entwicklung bei der Finanzausgleichsmasse unter allen Bundesländern in Deutschland, heißt es unter Berufung auf Zahlen des Deutschen Landkreistages.

Union fordert Sofortanpassung des Kommunalen Finanzausgleichs CDU-Fraktionschef Mario Voigt, der den Kommunalgipfel gemeinsam mit Bodo Ramelow eingefädelt hatte, sagt dieser Zeitung: „Wir brauchen kein provisorisches Trostpflaster für die Kommunen sondern eine strukturelle Umkehr.“ Deshalb fordert die Union eine Sofortanpassung des Kommunalen Finanzausgleichs, bis eine umfassende Reform beschlussreif ist. Nach Informationen dieser Zeitung rang Voigt der Minderheitsregierung ab, dass das Kommunalministerium dieses umfassende Reformpaket bis zum Spätsommer 2021 vorzulegen habe, damit es Anfang 2022 beschlossen werden kann. Rot-Rot-Grün und die CDU gingen mit einer Finanzgarantie in die Gespräche – allerdings mit unterschiedlichen Höhen, die zwischen 140 und 150 Millionen Euro liegen sollen. SPD-Fraktionschef Matthias Hey sagte dieser Zeitung, dass die kommunale Familie sich mit den beiden vorliegenden Angeboten auseinandersetzen werde. Die designierte Spitzenkandidatin der Grünen und stellvertretende Ministerpräsidentin, Umweltministerin Anja Siegesmund, warb indes auch in der Sitzung dafür, nicht pauschal über dreistellige Millionenbeträge für die Kommunen zu sprechen. Das könnte Sie auch interessieren: Constanze Möbius: Kommunen werden „von der Kreisumlage erdrückt“

