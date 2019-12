Lehrermangel: Bei 81 Klassen fehlt Zeugnisnote im Fach Musik

Thüringen muss im kommenden Jahrzehnt etwa 800 Musik- und Kunstlehrer einstellen, wenn in beiden Fächern nicht noch mehr Unterricht ausfallen soll, als es jetzt schon der Fall ist. Diese Zahl nannte das Bildungsministerium mit Blick darauf, dass Lehrer für Musik und Kunst etwa ein Zehntel aller Lehrkräfte ausmachen und bis 2030 insgesamt zirka 8000 Neueinstellungen geplant sind.

Bei zehn Klassen fehlte Note auf Abschlusszeugnis

Dass der Unterricht in den musischen Fächern in der Krise ist, belegt die Zahl der Schulklassen, in denen zum Ende des Schuljahres 2018/19 wegen Lehrermangels keine Zeugnisnoten in Musik und Kunsterziehung erteilt werden konnten: Wie aus der Antwort des Ministeriums auf eine Kleine Anfrage der ehemaligen AfD-Landtagsabgeordneten Wiebke Muhsal vom Oktober hervorgeht, fehlten bei 81 Klassen in Musik und bei 43 in Kunsterziehung die Noten auf den Zeugnissen. Vom Unterrichtsausfall besonders betroffen waren demnach Regelschulen (61 Klassen in Musik und 23 Klassen in Kunst) sowie die Schulamtsbereiche Nord- und Ostthüringen. In Nordthüringen fiel der Musik- und Kunstunterricht in 45 Klassen verschiedener Schularten aus, in Ostthüringen in 25. Bei zehn Klassen fehlte die Note in einem der beiden Fächer sogar auf dem Abschlusszeugnis. Keine anderen Fächer waren durch Unterrichtsausfall in dem Maße betroffen wie Musik- oder Kunstunterricht.

Nicht alle Absolventen kommen an den Schulen an

Nach Angaben des Thüringer Wissenschaftsministeriums haben die Universitäten in Jena, Weimar und Erfurt in den zurückliegenden Jahren jährlich zwischen 20 (2018) und 35 (2015) Lehrkräfte im Fach Kunsterziehung ausgebildet, die meisten davon für die Gymnasien. Außerdem verließen jährlich zwischen 42 (2015) und 50 (2018) frischgebackene Musiklehrer die Hochschule für Musik Weimar und die Universität Erfurt. Dass nicht alle von ihnen in den Schulen ankommen, liege daran, „dass die Absolventen dieser Fächer Musiker oder Künstler sind, denen neben dem Lehramt immer auch andere berufliche Betätigungsfelder offen stehen“, sagt Ministeriumssprecher Stephan Krauß.

