Lebensmittel einer Tafel. Die Gefahr, in Armut abzurutschen ist im Osten noch immer höher.

Wiesbaden. Trotz leichter Verbesserung ist die Armutsgefährdung in den neuen Bundesländern noch immer deutlich höher.

In Thüringen ist das Armutsrisiko in den zurückliegenden zehn Jahren leicht zurückgegangen. Das geht aus der aktuellen Erhebung des Statistischen Bundesamtes hervor. 2009 drohten 18,1 Prozent wegen ihrer prekären Einkommensverhältnisse in Armut abzurutschen, eine Dekade später waren es noch 17 Prozent.