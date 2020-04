Elmar Otto über die Liebe Not bei der Notbetreuung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Der Staat ist verantwortlich

Die Notbetreuung in Thüringen ist gestern erweitert worden. Und zwar „in Übereinstimmung mit den gesundheitsschützenden Vorgaben für die Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts in den Schulen sowie der Kindertagesbetreuung schrittweise für bestimmte Bedarfs- und Berufsgruppen“, wie es in der entsprechenden Verordnung heißt.

Diese Überarbeitung ist richtig und hilfreich. Immerhin profitieren davon nun ebenso Eltern, die beispielsweise im Jobcenter arbeiten und sich ums Kurzarbeitergeld kümmern, oder bei der Aufbaubank um die Soforthilfe für Unternehmen. Beides sind aktuell sicherlich systemrelevante Tätigkeiten.

Aber selbst, wenn klar ist, dass das System schnell an seine Grenzen stößt, wenn aus der Notbetreuung die Regel wird, greift die Novelle zu kurz.

Bis auf besondere Ausnahmen müssen nämlich beide Elternteile Jobs ausüben, die zur kritischen Infrastruktur zählen: Eine Polizistin, deren Mann als Lagerist arbeitet, oder ein Lehrer, dessen Frau Sekretärin ist, fallen aber nicht darunter. Ähnliches gilt für Erzieherinnen oder Sanitäter...

Dabei setzen wir während der Corona-Pandemie doch vor allem auf diese Frauen und Männer. Sie halten den Laden am Laufen. Ihnen kommt gerade jetzt eine besondere Bedeutung zu, wenn es darum geht, wieder einen ersten Schritt Richtung Normalität zu wagen.

Wie wenig schlüssig, das Vorgehen der Landesregierung ist, lässt sich gut in Schulen und Kindergärten erkennen. Dort zählen die älteren Pädagogen zur Risikogruppe und die jüngeren sind im Zweifel die mit kleinen Kindern, die sie zu Hause selbst betreuen müssen. Beide fallen demnach aus. Weil aber die Gruppengröße in den Einrichtungen auf zehn Kinder reduziert wurde, wird jede Fachkraft umso dringender gebraucht.

Ein Blick in die Nachbarschaft wäre hilfreich: Sachsen und Bayern haben weniger strikte Vorgaben.

Es geht hier auch um die Verantwortung des Staates. Er muss für die sorgen, die ihm in der größten Krise aus der Patsche helfen.