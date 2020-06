Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Ein Schritt zurück

Das Auge isst mit. So heißt einer der oft gesagten Sätze im Restaurant. Aber auch die dortige Atmosphäre beeinflusst den Geschmack nicht unwesentlich. Vielerorts ist der Erlebniswert seit der gastronomischen Wiedereröffnung Mitte Mai durch die Hygieneanordnungen ohnehin gemindert. Nun wird er in Thüringen noch kleiner.

Es ist kein Mehrwert darin zu erkennen, dass die Kontaktdaten der Gäste noch umfassender und detaillierter erfasst werden sollen. Die Infektionszahlen sinken weiter, die Gaststätten und Kneipen haben sich emsig bemüht, Regeln einzuhalten, und sich bisher keine gemeldeten großen Verstöße zuschulden kommen lassen – trotzdem macht der Freistaat im Gastgewerbe ohne jeglichen Grund einen Schritt zurück.

Die Bürokratie könnte Wirte überfordern, die Verschärfung dürfte zudem auch Stammgäste und vor allem Wankelmütige vom Besuch abschrecken. Dabei benötigt die in den letzten Wochen ohnehin arg gebeutelte Branche dringend jeden Gast. Die Umsätze sind nach mehreren Null-Einnahme-Wochen auch in der jetzigen ersten Öffnungsphase so gering, dass Pleiten und damit verbundene Arbeitslosigkeit von vielen Beschäftigten nur noch eine Frage von kurzer Zeit sein dürften.

Das trifft ebenfalls auf die Hotels im Freistaat zu, die als mögliches Urlaubs - und Feriendomizil auch noch im harten Konkurrenzkampf mit anderen Bundesländern oder Nachbarstaaten wie Österreich oder Tschechien stehen. Die Unternehmen haben auch hier politisches Vertrauen durch ihren bisherigen Umgang mit Corona verdient. Und kein Hinhalten oder ein Verschieben von Entscheidungen an Ämter.

Zumal Tourismus nur mit einem gewissen Vorlauf funktioniert, eventuelle Buchungen dabei nicht selten von Wellness- und Spa-Angeboten sowie kostengünstigen Freizeitaktivitäten abhängen.

Auch die können in Corona-Zeiten für Genuss und Erholung sorgen. Thüringen benötigt eine Wohlfühlatmosphäre – für seine Einwohner, aber auch für seine Gäste.

