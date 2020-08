Leitartikel: Es muss etwas passieren

Die Infektionszahlen steigen -- es muss also etwas passieren. Kanzlerin und Ministerpräsidenten haben sich nicht in allen Punkten geeinigt, aber ein deutliches Signal gesetzt: So wie es gerade läuft, kann und darf es nicht weitergehen. Und: Lockerungen können wieder zurückgenommen werden.

Zwei Botschaften sind besonders wichtig: So lange es keinen Impfstoff gibt, bleiben die AHA-Regeln -- Abstand, Hygiene, Alltagsmaske -- das Nonplusultra der Virusabwehr. Das Mindest-Bußgeld für Maskenverweigerer war überfällig. Ob Rainer Haselhoff seinem Land mit seiner Extrawurst einen Gefallen tut, muss er mit seinen Leuten ausmachen. Den Job derer, die Masken in Zügen oder Fernbussen durch Sachsen-Anhalt durchsetzen müssen, macht er nicht leichter.

Gerechtfertigt sind auch die strengeren Vorgaben für Reiserückkehrer aus schon bei Reiseantritt bekannten Risikogebieten. Da geht noch was. Wer meint, Ferien in einem Corona-Hotspot machen zu müssen, sollte auch die Kosten nicht der Gemeinschaft anlasten und Tests aus eigener Tasche bezahlen. Da die Regel erst ab Oktober in Kraft treten würde, bliebe Zeit, Urlaubspläne abzuwägen.

Bleiben die Differenzen: In Sachen privater Feiern mögen sie so lange verschmerzbar sein, wie sich Menschen noch im Freien treffen. Geht es zurück in die Wohnungen und Festsäle, wird man erklären müssen, warum es hier mehr und dort weniger sein dürfen. Zumal ein Infizierter reicht. Nicht zu verstehen ist das Gezerre an den Schulen. Lehrern, Schülern und Eltern wäre eine bundeseinheitliche Linie zu wünschen gewesen.

Großevents, bei denen ein Mindestabstand nicht gewährleistet werden kann, bleiben bis Ende des Jahres verboten. Über Sportveranstaltungen soll zunächst eine Arbeitsgruppe befinden. Bis Ende Oktober bleiben zumindest die Fußballstadien leer. Unvergessen die Bilder vom Frühjahr, als sie noch voll waren, während das Virus schon grassierte. Bald beginnt die Bundesliga. Niemand liebt Spiele ohne Fans. Aber sie haben Schlimmeres verhindert.

Thüringen begrüßt Corona-Einigung von Bund und Ländern