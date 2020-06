Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leitartikel: Nicht zu Ende gedacht

Nein, 2020 ist nicht das Jahr von Thomas Kemmerich. Erst ließ der Thüringer FDP-Landeschef von der AfD zum Ministerpräsidenten wählen und brachte damit die gesamte Republik in höchste Erregung. Dann musste er auf einer Demonstration, an der erkennbar Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker teilnahmen, unbedingt eine Rede halten.

Nun also hat ein Verwaltungsgericht – zumindest vorläufig – festgestellt, dass Kemmerich zu Unrecht dem Erfurter Stadtrat angehört. Seine Familie, zu der neben seiner Frau sechs Kinder gehören, lebt in Weimar. Darüber hinaus saß er zum Zeitpunkt der Kommunalwahl vor gut einem Jahr noch im Bundestag in Berlin. Die Schlussfolgerung der Richter: Ein Lebensmittelpunkt in Erfurt lässt sich damit eher nicht begründen.

Zu seiner Verteidigung erzählte Kemmerich gar vor Gericht, dass ein Bundestagsmandat kein „Vollzeitjob“ sei. Zwar will er damit gemeint haben, dass das Parlament in Berlin nur etwa jede zweite Woche tagte und er ansonsten im Wahlkreis arbeitete: Überlegt wirkte diese Formulierung jedenfalls nicht.

Schon im Februar fragte sich halb Deutschland, ob Kemmerich den Tabubruch kühl einkalkulierte oder ob, wie er danach behauptete, seine Wahl zum Ministerpräsidenten ein Missgeschick war, das er leider so nicht vorhergesehen habe. Ähnlich redete er sich später nach der Demonstration in Gera heraus.

Der Vorgang um seinen Stadtratsmandat zeigt neuerlich: Es stimmt beides. Kemmerich denkt durchaus strategisch, nur oft genug nicht bis zum traurigen Ende.

In diesem Fall wollte Kemmerich ganz offenbar seine Erfurter Bastion in der Landes-FDP nach dem Umzug mit der Familie nach Weimar nicht aufgeben. Also nahm er sich im nur 15 Zugminuten entfernten Erfurt zusätzlich eine Wohnung und erklärte sie mal eben zum Hauptwohnsitz. Was konnte da schon schiefgehen?

Es wirkt im Rückblick erstaunlich, dass Kemmerich bis diese Woche mit diesem halbseidenen Konstrukt durchkam. Aber 2020 ist halt offensichtlich nicht sein Jahr.

Kemmerich streitet um Stadtrat-Sitz

Deshalb wirft Gericht Thomas Kemmerich aus Stadtrat Erfurt

Kemmerich verliert Erfurter Stadtratsmandat und will dagegen vorgehen