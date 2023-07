Berlin. Geheiratet hat Christian Lindner auf Sylt. In diesem Sommer steuert er gleich mehrere Urlaubsziele an – auch ein ganz unexotisches.

Für Christian Lindner (FDP) waren die vergangenen Wochen turbulent: Nach dem Ärger um das Heizungsgesetz, das Ehegattensplitting und die Kindergrundsicherung ist der Bundesfinanzminister urlaubsreif. "Ja, ich freue mich auf Zeit mit meiner Frau und mit Freunden", sagt Lindner im Interview mit dieser Redaktion. Für den 44-Jährigen ist es einer der ersten Urlaube als Ehemann von TV-Journalistin Franca Lehfeldt. Die beiden hatten im vergangenen Jahr auf der Nordsee-Insel Sylt geheiratet.

Das gesamte Interview: Lindner: Wann die Steuerklassen 3 und 5 abgeschafft werden

Trotzdem hat sich das Paar für die gemeinsame Auszeit ein recht bodenständiges erstes Ziel ausgesucht. "Am Wochenende geht es los mit einem Besuch bei Freunden am Niederrhein", berichtet der Minister. Dabei soll es aber nicht bleiben. "Wir haben ein paar Stationen, die wir zu Lande, zu Wasser und in der Luft abklappern." In einem früheren Interview hatte der FDP-Chef schon einmal durchblicken lassen, welches Umfeld er und seine Frau sich zur Erholung vorstellen.

Bundesminister Christian Lindner mit Ehefrau Franca Lehfeldt bei Bertelsmann Party 2023 in Berlin. Foto: imago stock / imago/Agentur Baganz

Der Bunten sagte der Minister über Sylt: "Das raue Wasser, die steife Brise, Wandern an fast leeren Stränden - das lieben wir, da fühle ich mich innerlich frei und erfrischt." Passt das Wetter mal nicht zu Outdoor-Aktivitäten, spielt der Minister – natürlich – "Monopoly" oder "Mensch ärgere Dich nicht". Obwohl sein Urlaub aber noch gar nicht begonnen hat, denkt Lindner schon jetzt an die Zeit nach der parlamentarischen Sommerpause.

Christian Lindner: Erst Bundestag, dann Hochzeitstag

"Für nach dem Urlaub habe ich mir viel vorgenommen", so Lindner gegenüber dieser Redaktion. Schuldenbremse, Steuererleichterungen, Aktienrente: Der Minister will nach eigener Aussage einiges in Angriff nehmen. Umso schöner sei es deshalb, "vorher Abstand zu gewinnen". Dass ihm das als Berufspolitiker nicht immer ganz leicht fällt, ließ er vor einigen Tagen bereits bei "Maischberger" durchblicken.

Name Christian Lindner Geburtsdatum 7. Januar 1979 Sternzeichen Steinbock Amt FDP-Vorsitzender, Finanzminister Partei FDP Parteimitglied seit 1995 Familienstand Verheiratet Größe 1,86 Meter Wohnort Berlin

Die Frage, ob er denn seinen ersten Hochzeitstag am 7. Juli mit seiner Ehefrau verbringen werde, bejahte Lindner – allerdings mit dem Zusatz: "nachdem ich im Bundestag war". Vielbeschäftigt ist auch Lehfeldt, die als Moderatorin und Politik-Chefreporterin bei der "Welt" arbeitet. Trotzdem hat das Paar klare Vorstellungen über die gemeinsame Zukunft – und die Familienplanung.

"Kinder können wir uns gut vorstellen", hatte Lindner der Bunten gesagt. "Aber hier gilt wie in der Politik das Prinzip: weniger ankündigen und mehr liefern." Geliefert haben sie bisher zwar noch nicht, aber für Lindner steht fest: "Die Liebe steht an erster Stelle." Im Alltag als Minister nimmt er dafür einiges in Kauf. "Wenn es irgendwie geht, komme ich nachts auch weite Strecken heim."

