Linke beschließt wegen Corona-Krise dezentralen Bundesparteitag

Berlin. Die Linke will ihren neuen Vorstand von verschiedenen Orten aus wählen lassen. Für Februar ist ein dezentraler Parteitag geplant. Darauf hat sich der Parteivorstand am Mittag verständigt.

Wegen der Corona-Pandemie will die Linke ihren neuen Vorstand im Februar kommenden Jahres auf einem dezentralen Bundesparteitag bestimmen. Einen entsprechenden Beschluss habe der Vorstand am Samstag getroffen, teilte die Partei mit. „Die Linke wird damit erstmalig einen Bundesparteitag nicht an einem, sondern deutschlandweit an vielen Orten gleichzeitig durchführen", erklärte Bundesgeschäftsführer Jörg Schindler. Geplant seien verteilte Tagungsorte, von denen aus die Delegierten dann in kleineren Gruppen zusammengeschaltet gemeinsam am Bundesparteitag teilnehmen können.