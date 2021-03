Linke: Mindestens 44 Millionen Euro für Corona-Tests an Schulen nötig

Erfurt Nach Berechnungen der Linken hätten in Thüringen 480.000 Menschen Anspruch auf zwei wöchentliche Corona-Tests, die laut Bund und Ländern bald für Kitas und Schulen kommen sollen.

Die Linke-Landtagsfraktion rechnet mit Kosten von mindestens 44,3 Millionen Euro bis Schuljahresende in Thüringen, wenn Kindergartenkinder, Schülerinnen und Schüler sowie das Personal an Kitas, Schulen und Jugendhilfeeinrichtungen zweimal wöchentlich auf das Coronavirus getestet werden sollen.

Diese Summe komme schon zusammen, wenn die Hälfte der Anspruchsberechtigten von den Testangeboten Gebrauch machten, teilte der Linke-Bildungspolitiker Torsten Wolf am Dienstag mit. Die Mittel seien allerdings derzeit weder im Haushalt noch im Corona-Hilfspaket, dem sogenannten Sondervermögen, enthalten. Wenn die Teststrategie umgesetzt werden solle, müsse das Finanzministerium die Voraussetzungen dafür schaffen.

Das Bildungsministerium hat nach eigenen Angaben beim Finanzressort einen entsprechenden Antrag auf Finanzierung der Tests aus dem Hilfsprogramm gestellt. Bisher war das Bildungsministerium von Testkosten in Höhe von 12 Millionen Euro ausgegangen.

Bund und Länder hatten am Montag beschlossen, dass so bald wie möglich Beschäftigte in Schulen und Kitas sowie Kinder und Jugendliche an Schulen zwei Mal pro Woche getestet werden. In Thüringen hätten nach Linke-Berechnungen 480.000 Menschen darauf Anspruch, darunter 164.000 Kinder unter 11 Jahre. Je nach Verfahren liegen die Kosten pro Test laut Linke zwischen 5,40 Euro und 7,50 Euro.

Die Bildungsgewerkschaft GEW kritisierte nach dem Bund-Länder-Beschluss die vage Aussage zum Beginn der Tests an Schulen. Es sei nur von „baldmöglichst“ die Rede, monierte die GEW-Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum in einer Mitteilung. Die Testvorräte in Thüringen reichten offenbar nur für einen wöchentlichen Test. Zudem müsse klar formuliert werden, welche Konsequenzen die Nichtteilnahme an Tests hätten.

„Die Teststrategie läuft ins Leere, wenn klare Regeln weder gefunden noch kommuniziert werden“, so Vitzthum. Vor den Osterferien herrsche bei Thüringer Schulbeschäftigten weiter viel Verunsicherung. Der Thüringer Lehrerverband forderte einen „Dreiklang der Sicherheit“ aus Impfungen, zwei wöchentlichen Tests und strengen Hygienestandards an Schulen.