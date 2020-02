Thüringer Linke stimmt erwartungsgemäß für rot-rot-grüne Minderheitsregierung. Parteichefin Susanne Hennig-Wellsow kann sich freuen. Der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow will sich am Mittwoch erneut zur Wahl stellen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linke stimmt mit großer Mehrheit für Minderheitsregierung

Die Thüringer Linke hat sich mit großer Mehrheit für den Eintritt in die rot-rot-grüne Minderheitsregierung ausgesprochen. Die Zustimmung lag nach Informationen dieser Zeitung bei 95 Prozent. 67 Prozent der etwa 4000 Mitglieder haben sich beteiligt. Die Entscheidung wird in diesen Minuten in Erfurt bekannt gegeben.

Damit ist der Weg frei. Zuvor hatten bereits SPD und Grüne ihre Basis auf Parteitagen abstimmen lassen und deutliche Rückendeckung erhalten, das Wagnis einzugehen, ohne feste Mehrheiten im Parlament zu regieren.

Der amtierende Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will sich am Mittwoch zur Wiederwahl stellen. Linke, SPD und Grüne haben im Parlament in Erfurt 42 von 90 Sitzen. Ihnen fehlen damit vier Stimmen zur absoluten Mehrheit. Im dritten Wahlgang reicht laut Landesverfassung eine relative Mehrheit.