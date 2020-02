Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Linke verschickt Dokument über AfD-Abgeordneten

Das PDF-Dokument umfasst sechs Seiten – die sind in roten Versalien überschrieben: „INTERN“ steht dort über zwei Fotos des AfD-Landtagsabgeordneten Dieter Laudenbach. Dann reihen sich Fakten über den Mann aneinander, der vor zwei Jahren fast der erste AfD-Oberbürgermeister einer deutschen Stadt geworden wäre. In Gera hatte es Laudenbach in die Stichwahl geschafft. An der Seite steht: „Vorläufiger Stand 21.01.2020“, was suggeriert, dass das Dokument ständig erweitert werden soll.

In dem Papier, das dieser Zeitung vorliegt, heißt es unter anderem, „Laudenbach verbreitet mehrfach nachweislich Falschinformationen“ zum Beispiel über eine BKA-Statistik zu Kapitalverbrechen oder Leistungsbescheide von Asylbewerbern. Fotos mit AfD-Landeschef Höcke und AfD-Bundesvize Brandner sind ebenfalls in das Papier eingearbeitet – versehen mit den Daten, wann sich die Herren zu welchem Anlass gemeinsam gezeigt haben. Bei dem Dokument handelt es sich aber nicht etwa um ein Dokument, dass innerhalb der AfD-Fraktion im Landtag als eine Art „Steckbrief“ existiert. Die Datei wurde von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter der Linke-Fraktion im Thüringer Landtag über deren dienstliche Mailadresse an einen CDU-Fraktionsmitarbeiter versendet. Nach Informationen dieser Zeitung verfügt auch die FDP-Fraktion über ein Exemplar des Dokumentes. Papier im Vorfeld der konstituierenden Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft versendet Aus der Opposition heißt es nun, allerdings nur hinter vorgehaltener Hand: „Den Verfassungsschutz will Rot-Rot-Grün am liebsten abschaffen. Arbeiten andererseits mit ähnlichen Methoden - nur ohne staatliche Kontrolle? Und welche Dossiers sind über Politiker der anderen Oppositionsparteien im Umlauf?“ Versendet wurde das Papier im Vorfeld der konstituierenden Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft des Thüringer Landtages. Hier stellt die AfD den Vorsitz – und hatte dafür den Geraer Unternehmer Laudenbach ins Rennen geschickt. Wie ist mit ihm umzugehen, hat man sich offenbar in der CDU-Fraktion gefragt? Oder anders: Ist der Mann für uns wählbar? Ein Sprecher der Christdemokraten bestätigt auf Anfrage, dass es im Vorfeld der Sitzung „ein Gespräch“ zwischen einem CDU-Referenten und einer Mitarbeiterin der Linksfraktion gegeben habe über Laudenbach. „Mehr nicht“, sagt der Sprecher. Legt die Linke nun in Stasi-Manier Dossiers über Abgeordnete im Thüringer Landtag an? Und da unterscheiden sich die Darstellungen über die Rolle der CDU in diesem Fall. Denn eine Sprecherin der Linke-Fraktion sagt auf Anfrage: „Auf Nachfrage aus der Fraktion der CDU im Vorfeld der Wahl des Wirtschaftsausschusses, wie denn Herr Laudenbach einzuschätzen sei, hat ein/e Mitarbeiter/in der Fraktion Die Linke diese Zusammenfassung der CDU zur Kenntnisnahme zur Verfügung gestellt.“ Legt die Linke nun in Stasi-Manier Dossiers über Abgeordnete im Thüringer Landtag an? Diese Frage beantwortet die Sprecherin nicht eindeutig. „Eine solche Sammlung von Zeitungsartikeln und von Veröffentlichungen in sozialen Medien“ habe die Fraktion „erreicht“. Ob dort der Urheber dieses Dokuments bekannt ist, bleibt unklar. Laudenbach wurde schließlich in der konstituierenden Sitzung mit sieben Ja- und sechs Nein-Stimmen zum Vorsitzenden gewählt, muss damit auch Stimmen von anderen Parteien erhalten haben. Die AfD verfügt in dem Gremium über drei Mitglieder, ebenso wie die CDU. Die FDP stellt ein Mitglied. Linke, SPD und Grüne haben zusammen sechs Ausschussmitglieder.