Liveticker zum Demogeschehen in Erfurt: Polizei zieht Fazit +++ Gegendemo zum Hauptbahnhof zurückgekehrt

Die Gegendemonstration am Anger in Erfurt. Die Kundgebung soll am Bahnhof beendet werden.

Erfurt Am Samstag finden in Erfurt zwei Demonstrationen statt. Wir berichten im Liveticker.

Am Samstag finden in Erfurt eine AfD-Demo sowie eine Protestaktion statt.

AfD-Co-Chefin Alice Weidel und Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke werden am Theaterplatz reden. Zudem beginnt um 15 Uhr vor dem Hauptbahnhof die Auftaktkundgebung der vom Bündnis „Auf die Plätze“ organisierten Protestaktionen gegen die AfD-Veranstaltung. Wir berichten im Liveticker:

Hauptstadt Inside von Jörg Quoos, Chefredakteur der FUNKE Zentralredaktion Hinter den Kulissen der Politik - meinungsstark, exklusiv, relevant. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

19 Uhr: Polizei zieht Fazit der Demos

Laut Polizei beteiligten sich an den heutigen Kundgebungen bis zu 1100 Menschen. Am Aufzug der AfD haben sich demnach rund 800 Personen beteiligt. Sie zogen von der Thüringer Staatskanzlei zum Theaterplatz. Drei Gegenkundgebungen fanden statt, wobei der Aufzug der Gruppierung "Fridays for Future" mit 800 Personen der größte gewesen sei.

Die Polizei begleitete die Versammlungen mit mehreren Hundert Kräften aus ganz Thüringen. Sie könne auf einen friedlichen und störungsfreien Verlauf aller Versammlungen zurückblicken. Nur vereinzelt seien Straftaten festgestellt worden.

Die Versammlungen haben nach Polizeiangaben erhebliche Beeinträchtigungen im Verkehr mitsichgebracht. Insbesondere der Bereich um den Theaterplatz war davon betroffen. Ausfälle und Verspätungen gab es im Personennahverkehr.

18.25 Uhr: Gegendemonstration kehrt zurück zum Anger und dann zum Bahnhof

Die linke Gegendemonstration ist zum Anger zurückgekehrt. Dafür wurden die Straßenbahnen angehalten. Am Erfurter Hauptbahnhof soll auch diese Kundgebung enden.

Gegendemo auf dem Weg zurück Richtung Anger. Foto: Carl Casjen

17.45 Uhr: Kundgebung der AfD beendet

Die Kundgebung der AfD ist beendet. Die Gegendemo lief zum Ende nochmal durch die Welsch-Straße.

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz: Bis zu 700 Menschen laufen vom Hauptbahnhof zum Mainzerhofplatz. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender). Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Bei der Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz waren bis zu 700 Menschen. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Sie liefen vom Hauptbahnhof zum Mainzerhofplatz. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Am Samstag, 29. April, rief die Thüringer AfD zu einer Demonstration auf. Dagegen ging ein Bündnis verschiedener Parteien und Verbände auf die Straße. Foto: Fabian Klaus / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Dort gab es eine Kundegebung. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz bis zu 700 Menschen laufen vom Hauptbahnhof zum Mainzerhofplatz. Dort gibt es eine Kundegebung. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz bis zu 700 Menschen laufen vom Hauptbahnhof zum Mainzerhofplatz. Dort gibt es eine Kundegebung. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender), im Foto. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz bis zu 700 Menschen laufen vom Hauptbahnhof zum Mainzerhofplatz. Dort gibt es eine Kundegebung. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz bis zu 700 Menschen laufen vom Hauptbahnhof zum Mainzerhofplatz. Dort gibt es eine Kundegebung. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz bis zu 700 Menschen laufen vom Hauptbahnhof zum Mainzerhofplatz. Dort gibt es eine Kundegebung. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz bis zu 700 Menschen laufen vom Hauptbahnhof zum Mainzerhofplatz. Dort gibt es eine Kundegebung. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Gegendemonstration zur AfD-Kundgebung auf dem Theaterplatz bis zu 700 Menschen laufen vom Hauptbahnhof zum Mainzerhofplatz. Dort gibt es eine Kundegebung. Foto: Casjen Carl / Funke Medien Thüringen

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder In Erfurt hat die AfD Thüringen am Samstag zu einer Demonstration und Kundgebung aufgerufen. 800 Menschen folgten dem Demo-Aufruf, etwa 1100 waren später bei der Kundgebung. Es gab auch eine Gegendemonstration mit mehreren hundert Teilnehmern. Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender). Foto: Fabian Klaus

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender). Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender). Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender). Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender). Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender) Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender), im Foto. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel, im Foto, und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender). Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender) Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender). Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender), im Foto. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

Afd- und Gegen-Demonstrationen in Erfurt - Die Bilder Demonstration des AfD-Landesverbandes, u.a. mit AfD Bundesfraktionschefin Alice Weidel und Bjoern Höcke (AfD-Fraktionsvorsitzender), im Foto. Foto: Sascha Fromm / FUNKE Foto Services

16.25 Uhr: Gegendemo nun am Mainzerhofplatz

Die Gegendemo ist am Mainzerhofplatz. Eine Kette aus Polizeiwagen trennt beide Gruppen. Erfurter Stadträte und Stadträtinnen von Linke, SPD und Grüne sind unter den Demonstranten gegen die AfD-Kundgebung. Insgesamt ist die Lage weiter ruhig.

16.20 Uhr: Die Gegendemo am Theaterplatz

Die Gegendemonstration hat den Theaterplatz erreicht. "Ganz Erfurt hasst die AfD" wird skandiert.

Die Gegendemo hat den Theaterplatz erreicht. Foto: Fabian Klaus

16.05 Uhr: Alice Weidel erreicht Theaterplatz

Alice Weidel kommt auf dem Theaterplatz an. Sie wird nach Höcke sprechen.

16 Uhr: Stopp in der Marktstraße

Der Zug der Gegendemo stoppt in der Marktstraße. Die Anzahl der Teilnehmer ist inzwischen stark angestiegen. „Ob Ost, ob West - nieder mit der Nazi-Pest“ und andere Sprechchöre sind zu hören.

15.30 Uhr: Die Gegendemo setzt sich in Bewegung

Nach ersten Einschätzungen nehmen etwa 500 Menschen an der Protestaktion teil. Die Gegendemonstranten gehen entlang der Straßenbahnstrecke vom Bahnhof über den Domplatz bis zum Theaterplatz, wo es eine Standkundgebung geben soll.

Gegendemonstranten setzen sich in Bewegung. Foto: Casjen Carl

15.22 Uhr: Ankunft am Theaterplatz

Die AfD-Demo erreicht den Theaterplatz. Alice Weidel ist bisher nicht sichtbar. Laut Angaben der Polizei waren es etwa 800 Teilnehmer bei Start der Demo vor der Staatskanzlei.

Etwa 2000 Menschen am Theaterplatz. Foto: Fabian Klaus

15 Uhr: Start der AfD-Demo

Die AfD-Demo hat begonnen. Björn Höcke ist dabei.

Die AfD-Demo beginnt. Foto: Fabian Klaus

14.55 Uhr: Am Hauptbahnhof formiert sie die Gegendemonstration

Die Gegendemonstranten formieren sich am Erfurter Hauptbahnhof: Gegen 15 Uhr soll die Protestaktion starten. Es gibt ein großes Polizeiaufgebot rings um den Bahnhof. Vor allem in der Banhofsstraße, durch die der Zug der Gegendemonstranten gehen soll. Ältere Erfurerinnen, die Omas gegen Rechts vertreten und auch viele junge Leute sind dabei. Die vorige Woche gestartete Kampagne „Björn Höcke ist ein Nazis“ schlägt durch. Viele solche Plakate sind zu sehen.

Kurz vor dem Start der Protestaktion am Hauptbahnhof. Foto: Casjen Carl

14.30 Uhr: AfD-Anhänger versammeln sich

Vor der Staatskanzlei sammeln sich die Anhänger der AfD. Etwa 150 Menschen warten darauf, dass die Demonstration beginnt. Friedensfahnen, Russlandfahnen, Deutschlandfahnen sind zu sehen. Ein Mann hat ein Plakat mit der Aufschrift "Täter" gebastelt - darauf Namen von Politikern und Richtern.

Vor der Staatskanzlei sammeln sich die Anhänger der AfD. Foto: Fabian Klaus

13.45 Uhr: Polizei bereitet sich auf Einsatz vor

Bei der Erfurter Polizei laufen die Vorbereitungen auf einen großen Einsatz, der gegen 15 Uhr Fahrt aufnehmen wird. "Bisher ist es ruhig", sagte eine Polizeisprecherin gegenüber dieser Redaktion. Das könnte sich im Verlauf des Nachmittags allerdings noch ändern, denn es finden zwei große Demonstrationen widerstreitender politischer Lager statt.

Die AfD hat eine Demonstration und Kundgebung angemeldet, die von der Staatskanzlei zum Theater führen soll. Erwartet werden als Redner der AfD-Landeschef Björn Höcke und die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel. "Fridays for future" demonstriert gegen die in weiten Teilen rechtsextreme Partei und ihre Anhänger. Am Theaterplatz wird erwartet, dass die Gegendemo zumindest Sichtkontakt zur AfD-Demonstration hat.

Das Theater Erfurt hat als Zeichen für Vielfalt und Solidarität eine überlebensgroße Regenbogenflagge aufgehangen, die den AfD-Anhängern später nicht verborgen bleiben wird.

Das Theater Erfurt hat eine überlebensgroße Regenbogenflagge aufgehangen. Foto: Fabian Klaus

Am Alten Angerbrunnen fand bereits eine Kundgebung der "Omas gegen Rechts" statt. Diese hat nach Polizeiangaben "wenig Zulauf" erhalten.

Aktuell ist viel Polizei in der Stadt unterwegs. Der Einsatz wird von der Landespolizeiinspektion Erfurt geführt. Nach Angaben der Polizei sind "hunderte Kräfte" im Einsatz.

13.32 Uhr: Zwei Demos auf teilweise gleicher Route

Die AfD-Anhänger werden von der Staatskanzlei nach einer Auftaktkundgebung über den Domplatz zum Theaterplatz ziehen, wo dann die Spitzenpolitiker der Partei reden werden. Schon hier werden ab voraussichtlich 15.30 Uhr Strecken des öffentlichen Nahverkehrs tangiert.

Die Protestaktion beginnt 15 Uhr am Hauptbahnhof. Die Gegendemonstranten gehen entlang der Straßenbahnstrecke vom Bahnhof über den Domplatz bis zum Theaterplatz, wo es eine Standkundgebung geben soll. Dann ziehen sie einen großen Bogen um das Brühl, kommen an der „Zentralheize“ vorbei wieder auf den Theaterplatz und dann führt der Zug über den Domplatz und entlang der Stadtbahnlinien zurück zum Hauptbahnhof.

12 Uhr: Verkehrseinschränkungen in der Innenstadt

Durch die Demos müssen sich die Menschen in Erfurt auf starke Beeinträchtigungen einstellen. „Die Kundgebungen finden an verschiedenen Orten und zu verschiedenen Zeitpunkten statt. Für die Erfurter Verkehrsbetriebe ist nicht planbar, wie stark und wie lange einzelne Stadtbahnlinien oder auch Buslinien betroffen sein können“, sagt Evag-Sprecher Hannes Sperling. Fahrgäste werden über Durchsagen in den Fahrzeugen und Laufschriften an den Haltestellen informiert.

Bürger werden gebeten, ab 14.30 Uhr die Innenstadt weiträumig zu umfahren.

Hier kommt es vor allem zu Verkehrseinschränkungen:

Mainzerhofplatz

Maximilian-Welsch-Straße

Domstraße

Brühler Straße

Cusanusstraße

Lauentor

Theaterplatzes

Information! Im Laufe des Tages kann es auf Grund von Demonstrationen zu Behinderungen auf allen Bus- und Stadtbahnlinien im Innenstadtbereich kommen. — EVAG_direkt (@EVAG_direkt) April 29, 2023

11.25 Uhr: Polizei mit mehreren hundert Beamten im Einsatz

Ab 14.30 Uhr kommt es in der Erfurter Innenstadt zu Beeinträchtigungen. Zur Absicherung sind hunderte Einsatzkräfte vor Ort.

Am Samstag wird es ab 14:30 Uhr in der Erfurter Innenstadt zu Beeinträchtigungen kommen.



Wir sind mit mehreren hundert Beamten im Einsatz, um die Versammlungs- und Meinungsfreiheit zu schützen und für einen friedlichen und störungsfreien Verlauf aller Versammlungen zu sorgen. pic.twitter.com/Sgi8GTGuG9 — Polizei Thüringen (@Polizei_Thuer) April 28, 2023

11.12 Uhr: Weidel verteidigt Auftritt mit Höcke

AfD-Co-Chefin Alice Weidel hat einen für diesen Samstag geplanten gemeinsamen öffentlichen Auftritt mit Thüringens AfD-Landeschef Björn Höcke in der Landeshauptstadt Erfurt verteidigt. "Ich trete mit allen Landesvorsitzenden auf, Herr Höcke ist keine Ausnahme", sagte sie der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ).