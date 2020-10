Luftfilter in Schulen: GEW-Landesvorsitzende fordert schnelles Handeln

Kathrin Vitzthum hält mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg, wenn es um Luftfilter an Schulen im Kampf gegen das Coronavirus geht. „Ohne massenhafte Erkältungen bei Kindern und Pädagoginnen und Pädagogen zu provozieren, wird die regelmäßige Lüftung der Klassenräume wohl nur durch den Einsatz von Luftfiltern leistbar sein“, sagt die GEW-Landesvorsitzende. Eine ausreichende Finanzierung dieser Filter und in schneller Einbau seien dringlich. „Nicht weiter zaudern, sondern handeln“, fordert Vitzthum. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Aus Sicht des Bildungsministeriums ist aber das nicht so einfach. „Bevor es eine landesweite Anschaffungsempfehlung oder gar -verpflichtung geben kann, sind klare Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit und zur Wirksamkeit der verfügbaren Technik nötig“, sagt der Sprecher von Minister Helmut Holter (Linke). „Es wäre nicht vermittelbar, wenn Landkreise und Städte Millionensummen an Steuergeldern in Technik investieren, die sich langfristig als nicht tauglich erweist.“

16.897 Unterrichtsräume in Thüringen

Eine flächendeckende Anschaffung kann durchaus teuer werden. In Thüringen gibt es laut Statistik des vergangenen Schuljahres 16.897 Unterrichtsräume an staatlichen und freien Schulen. Die Spanne der Kosten für Raumluftfiltersysteme sei breit und nicht konkret oder gar überschlägig planbar. Derzeit gehe man davon aus, dass sie sich im mittleren vierstelligen Bereich bewegen könnte, heißt es aus dem Ministerium. Ein abstraktes Rechenbeispiel sei: 16.897 Unterrichtsräume mal 5000 Euro ergebe rund 84,5 Millionen Euro.

„Diese Dimension verdeutlicht, dass die Entscheidung für Luftfiltersysteme für die öffentliche Hand eine enorme Herausforderung wäre“, so Holters Sprecher.

Anschaffungen in Größenordnungen nötig

Kathrin Vitzthum, Vorsitzende der Gewerkschaft GEW in Thüringen, fordert den Einsatz von Luftfiltern in Klassenräumen. Foto: arifoto UG / dpa

Offen sei zudem, ob für Schulen das angekündigte Förderprogramm des Bundes zur Um- und Aufrüstung von raumlufttechnischen Anlagen in öffentlichen Gebäuden und Versammlungsstätten zum Tragen kommen könne. Wenn, dann wären allerdings auch hier erhebliche Eigenanteile durch die Schulträger zu erbringen.

Hinzu kämen zeitliche Aspekte: Anschaffungen in solchen Größenordnungen seien in der Regel nicht ohne öffentliche Ausschreibungen möglich. Auch sei unbekannt, ob solche Geräte in so großer Zahl verfügbar sind.

Bayern unterstützt die Schulträger

Im Nachbarland Bayern nimmt man bereits Geld in die Hand. Gefördert wird hier die Beschaffung von CO 2 -Sensoren für jeden Klassen- und Fachraum und von mobilen Luftreinigungsgeräten mit Filterfunktion für Räume, die nicht ausreichend durch Fensteröffnen oder durch eine raumlufttechnische Anlage gelüftet werden können. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) sieht dies als „wichtige, flankierende Maßnahme für den Infektionsschutz“. Mit 37 Millionen Euro unterstützt Bayern die Schulträger.

Beim Thüringer Lehrerverband (TLV) ist man ein Stück weit desillusioniert. „Die Luftfilter sind sicherlich eine schöne Sache. Aber mir fehlt der Glaube, dass man bei dem Sanierungsstau an den Schulen jetzt plötzlich für jeden Klassenraum ein Gerät hinstellt“, sagt der TLV-Vorsitzende Rolf Busch dieser Zeitung. „Allerdings“, sagt Busch, „ist mit einem Mal ja vieles möglich, über das zuvor 10, 15 Jahre nur geredet wurde.“

