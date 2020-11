Wenn eine Entscheidung über die Anschaffung von Luftfiltern für Schulen getroffen worden sei, werde es am Geld am Ende nicht scheitern, betont Finanzministerin Heike Taubert (SPD).

Erfurt. Im Kampf gegen das Coronavirus will Thüringen erst die Wirksamkeit von Luftfiltern an Schulen prüfen Finanzministerin warnt vor überstürzten Entscheidungen.

Luftreiniger in Schulen – Thüringen will erst Wirksamkeit prüfen lassen

In der Diskussion um die Anschaffung von Luftfiltern für Schulen in Thüringen will die Landesregierung zunächst Prüfungen über die Wirksamkeit infrage kommender Geräte abwarten. „Ich warne vor überstürzten Entscheidungen. Wir können doch nicht einfach etwas anschaffen, ohne uns darüber im Klaren zu sein, ob es funktioniert. Das wäre für den Steuerzahler nicht effektiv“, sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) im Gespräch mit dieser Zeitung. Bis ein Erkenntnis vorliege, dauere es aber sicherlich vier bis sechs Wochen, oder sogar länger.