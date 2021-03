Erfurt. Die Fläche, auf der in Thüringen ökologischer Landbau betrieben wird, ist binnen fünf Jahren um rund 13.000 Hektar auf aktuell 54.000 Hektar gewachsen. Das ist entspricht einem Anstieg um fast 25 Prozent.

Mehr Öko-Landbau in Thüringen

Sieben Prozent der Agrarfläche in Thüringen werden ökologisch bewirtschaftet, heißt es in einem Agrarstrukturbericht, den an diesem Dienstag das Kabinett berät.