Disponent Mario Niemand arbeitet seit drei Jahren in Mühlhausen in der Rettungsleitstelle des Unstrut-Hainich-Kreises. Der Kreis möchte auch künftig eine eigene Leitstelle betreiben und nicht fusionieren.

Mehrere Kreise leisten weiter Widerstand gegen Reform der Leitstellen

Zum Jahresende sollte zwischen Innenministerium und den Kreisen sowie kreisfreien Städten eine Verwaltungsvereinbarung abgeschlossen sein, welche unter anderem die Unterstützung Thüringens beim Neustrukturieren der Rettungsleitstellen regelt. Diese Vereinbarung ist aber nach Informationen dieser Zeitung auch nach mehr als anderthalb Jahren Diskussion nicht zustanden gekommen. Das Innenministerium sieht sich seit einer Woche nicht in der Lage, auf entsprechende Fragen zum Thema zu antworten.

Die anstehende Digitalisierung und Modernisierung der Leitstellen sollte laut Innenministerium genutzt werden, um deren Anzahl von aktuell 13 deutlich zu reduzieren. Das Vorhaben scheiterte bisher aber am Widerstand mehrerer Kreise. Thüringen kündigte als Gegenleistung für das Zusammenlegen von Leitstellen die Verwaltungsvereinbarung mit finanzieller Unterstützung an.

Zugleich liegt ein Angebot des Landes vor, beim Beschaffen neuer Technik und Software zu helfen, was den Charme hätte, dass die Leitstellen künftig einheitlich ausgestattet sind und bei Problemen gegenseitig einspringen könnten.

Einzig in Ostthüringen zeichnet sich derzeit ein stabiler Verbund mit zwei Leitstellen ab. Die dortigen Kreise und kreisfreien Städte setzen aktuell eine Struktur mit Leitstellen in Gera und Jena um. Die Verantwortlichen in der Region rechnen fest mit entsprechender finanzieller Unterstützung des Landes ab 2020.

Das Innenministerium selber erwartet, dass die neue Leitstellenstruktur erst in fünf Jahren komplett aufgebaut sein wird. Die Kreise können aber nur mit Argumenten und möglichen Förderzusagen zu möglichen Fusionen bewegt werden. Entscheidungen über die Leitstellen müssen die Kommunen im Rahmen ihrer Selbstverwaltung aber selber treffen.

Thüringens Innenstaatssekretär Udo Götze nannte zu Weihnachten der dpa als nächsten Termin für eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung mit den Kommunen das erste Quartal 2020. Ob das klappt, ist aber mehr als ungewiss.

Das Ministerium hatte bereits vergangenen Sommer darauf verwiesen, dass nur die Kreise mit finanzieller Hilfe rechnen können, die an Fusionen ihrer Leitstellen beteiligt sind. Beim derzeitigen Stand der Diskussion würden da etliche rausfallen. Laut dpa geht der Innenstaatssekretär inzwischen von bis zu 9 Leitstellen künftig aus. Damit wäre das Ziel einer deutlichen Reduzierung weit verfehlt.