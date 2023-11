Corona-Überbleibsel Mehrwertsteuer in der Gastro: Restaurantbesuch bald Luxus?

Berlin Bald läuft eine Sonderregelung aus Pandemiezeiten aus: Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie würde wieder steigen. Die Branche warnt.

Eigentlich, das stellt die FDP immer wieder klar, gibt es im Bundeshaushalt für das kommende Jahr keine Spielräume. Eisern kämpfte die Partei von Finanzminister Christian Lindner zuletzt gegen höhere Ausgaben und entsprechende Wünsche aus den Ressorts.

Doch vor der finalen Sitzung des Haushaltsausschusses, die am Donnerstag ansteht, fordert nun ausgerechnet Christian Dürr, FDP-Fraktionsvorsitzender im Bundestag, Steuerentlastungen. Im Blick hat er dabei die Gastronomie, die seit der Corona-Pandemie von niedrigeren Mehrwertsteuersätzen profitiert. Das, so der Wille Dürrs, solle noch für ein Jahr so bleiben.

Die Debatte über die Steuersätze in der Gastronomie ist nicht neu. Im Juli 2020 hatte die große Koalition die Mehrwertsteuer auf Speisen in der Gastronomie von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Diese Regelung läuft zum Jahresende aus. Die Branche warnt bereits jetzt, dass eine Rückkehr zur „normalen“ Besteuerung für Tausende Betriebe das Aus bedeuten könnte.

Gastro-Branche: Höhere Steuer könnte Aus für Tausende Betriebe bedeuten

Ohnehin gibt es seit Längerem Kritik daran, dass für von Restaurants verkaufte Speisen unterschiedliche Steuersätze gelten. Während bei Speisen „to go“ sieben Prozent Mehrwertsteuer anfallen, sind es bei Gerichten, die in Restaurants verzehrt werden, im Normalfall 19. Der Grund: Essen zum Mitnehmen gilt als „Grundbedarf“, der ermäßigte Steuersatz greift. Isst man im Restaurant, wird das als Dienstleistung eingestuft und 19 Prozent werden fällig.

Eine Rückkehr zu dieser Regelung würde für Wirtinnen und Wirte mehr Rechnerei bedeuten – und höhere Kosten. Davor warnt der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). Die Pläne von Christian Dürr begrüßt der Verband grundsätzlich, sieht jedoch auch Kritikpunkte. „Der Vorschlag einer Verlängerung um ein Jahr entspricht nicht unseren Erwartungen“, heißt es auf Nachfrage. Vielmehr sei eine dauerhafte Besteuerung von Essen mit sieben Prozent Mehrwertsteuer nötig.

CDU begrüßt FDP-Vorstoß: „Damit der Restaurantbesuch kein Luxus wird“

Wohlwollend nimmt man den Vorschlag in der Union zur Kenntnis. „Ich bin sehr klar gegen eine Steuererhöhung für die Gastronomie“, äußerte sich Julia Klöckner (CDU), wirtschaftspolitische Sprecherin ihrer Fraktion, auf Nachfrage unserer Redaktion. Der verringerte Steuersatz müsse bleiben, „damit der Restaurantbesuch für Familien kein Luxus wird“. Einen entsprechenden Antrag der Union hatten die Ampel-Parteien im Sommer unter Verweis auf die angespannte Haushaltslage abgelehnt.

Dass es nun, in den letzten Zügen der Haushaltsabstimmungen, doch noch zu einer Verlängerung der Regelung kommt, scheint unwahrscheinlich. „Der Finanzminister hatte Monate Zeit, einen seriös gegenfinanzierten Vorschlag zu machen“, betont Michael Schrodi, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion. „Er hat nach der Steuerschätzung klargestellt, dass kein finanzieller Spielraum besteht. Auf den letzten Metern einen Vorschlag zu machen, der ausschließlich auf Ressentiments beruht, ist nicht zielführend.“