Meine Meinung: Das neue Jahr wird zur Qual der Wahl

Gera Ab Januar wird in Thüringen gewählt. Warum es sich lohnt, an die Urne zu gehen, kommentiert Nils R. Kawig.

Das neue Jahr wird zum Superwahljahr. So viel steht fest. Schon am 14. Januar dürfen einige Thüringer ihre Stimme abgeben, wenn im Saale-Orla-Kreis ein neuer Landrat gewählt wird. Nicht nur dieser Termin könnte zur Qual der Wahl werden.

Aber quälen lohnt sich. In einer Demokratie ist es alle Anstrengung wert, den politischen Kurs regelmäßig zu überprüfen und neue Mehrheiten zu finden. Da mag es manche geben, die behaupten, es sei völlig egal, wer regiere. Aber das halte ich für eine Fehleinschätzung. Nicht ohne Grund halten sich einige Lokalpolitiker über Jahrzehnte im Amt oder werden Ministerpräsidenten mitunter liebevoll als „Landesväter“ bezeichnet. Da spielt Vertrauen eine große Rolle.

Wenn spätestens Ende Januar nach einer Stichwahl feststeht, wer auf Thomas Fügmann (CDU) als Landrat in Schleiz folgen wird, geht das Superwahljahr erst richtig los. Am 26. Mai sollen die meisten anderen Landräte und Oberbürgermeister im Freistaat neu bestimmt werden. Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte werden an diesem Tag ebenfalls neu zusammengesetzt. Zwei Wochen später am 9. Juni, zusammen mit eventuellen Stichwahlen, steht die Europawahl auf dem Programm. Und als wäre das nicht schon herausfordernd genug, müssen sich alle Thüringerinnen und Thüringer am 1. September noch einmal an die Wahlurne begeben: zur Landtagswahl.

Spannend bleibt, wie sich die politische Großwetterlage entwickelt. Wird es möglicherweise mit dem „Bündnis Sahra Wagenknecht“eine neue Protestpartei geben? Oder gehen die Koalitionen in Berlin und Erfurt viel früher in die Brüche? Alles ist möglich. Und alles kann sich noch zum Besseren wenden.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, alles Gute fürs neue Jahr, viel Optimismus und Zuversicht.