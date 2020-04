Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Schritte bei Corona-Lockerung zu groß

Die Sonne scheint und am Jenaer Holzmarkt zieht so langsam die Normalität ein: Menschen sitzen in der Sonne, treffen sich. Die Gruppen werden wieder größer. Corona? War da etwas?

In diesen Tagen überbieten sich manche Politiker damit, Lockerungen vorzutragen. Richtig fest hält nur Markus Söder in Bayern die Zügel in der Hand und gibt sich nicht vorschnell Forderungen hin, so viel wie möglich Erleichterungen zu schaffen. Alle wissen: Vernünftig wären noch kleinere Schritte und ein Abwarten von zwei Wochen, um die Effekte zu sehen. Steigen die Zahlen nicht an, können die nächsten Lockerungen folgen. Also Schritt für Schritt.

Obwohl die Zahl der gemeldeten Fälle zurückgegangen ist, stehen wir längst noch nicht vor der Ziel­linie. Es ist wie beim Ausdauerlauf: Da bringt es auch wenig, sich auf dem ersten Kilometer zu verausgaben, die restlichen neun Kilometer aber nicht mehr zu schaffen. Heißt: Wir brauchen in diesem Jahr Geduld, sehr viel Geduld. Wir müssen Entbehrungen ertragen, möglicherweise auf Urlaub oder Freibad verzichten. Nur, wenn wir weiter stetig die Regeln befolgen, bleiben uns Ausmaße wie in Italien oder New York erspart – hoffentlich!

Geduldig müssen viele Branchen warten. Besonders penetrant geben sich hingegen die Deutsche Fußball Liga und der Deutsche Fußball-Bund, die kaum erwarten können, ihre Geisterspiele anzupfeifen. Während viele andere Sportarten den vernünftigen Weg wählen, in einer solchen Krise die Saison zu beenden, will der Profifußball „Brot und Spiele“ mit aller Macht durchsetzen. Natürlich soll keine Quarantäne für Mitspieler oder gegnerische Spieler gelten, falls sich doch herausstellt, dass ein Profi mit Corona infiziert war. Die Verbände wollen ihre eigene Welt schaffen – und sich damit von der Gesellschaft abkoppeln.

Die Euro-Zeichen in den Augen der Funktionäre sind ein Hohn gegenüber all’ den Eltern, die derzeit nicht mit voller Kraft arbeiten können, weil sie ihren Nachwuchs aufgrund geschlossener Kindergärten oder Schulen ganztägig hüten.