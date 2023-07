Meineck über Künstliche Intelligenz: „Ich beteilige mich nicht am Hype-Theater“

Erfurt. Journalist Sebastian Meineck erhielt 2022 für eine seiner Recherchen den Ernst-Schneider-Preis. Bei der Ringvorlesung in Erfurt setzt er sich mit Künstlicher Intelligenz auseinander. Zehn Probleme sieht er bei der KI.

Künstliche Intelligenz so gefährlich wie ein Atomkrieg? Für den Journalisten und Netzaktivisten Sebastian Meineck gehören solche Aussagen zum „Hype-Theater“ rund um die KI. Daran werde er sich nicht beteiligen, sagte er eingangs seiner Ringvorlesung. Unter der Überschrift „Olimpias Augen: Das Hype-Theater um moderne Chatbots“ fand die Veranstaltung diesmal im Plenarsaal des Landtags statt, der die Vorlesungsreihe seit 2015 mit der Thüringer Allgemeine und der Uni Erfurt organisiert.

Meineck ist Journalist und Netz-Aktivist. Seit 2021 schreibt er beim Online-Portal netzpolitik.org. KI zu entmystifizieren, ohne sie kleinzureden, stand als Motto über seinem Vortrag. Frei im Netz verfügbare KI-Systeme, die Bilder oder Texte generierten, seien zwar ein Durchbruch. Wunderwerkzeuge oder Höllensysteme sehe er aber nicht. „Die Erzählungen vom Untergang der Menschheit, von denkender, fühlender oder menschenähnlicher KI, die Heilsversprechen allwissender Maschinen, all das halte ich für Holzwege“, sagte Meineck. Je mächtiger, verheißungsvoller und gefährlicher die Technologie erscheine, desto mehr Geld lasse sich damit machen. Siehe ChatGPT der Firma OpenAI, für das Gründer Sam Altman zehn Milliarden Dollar bei Microsoft einstrich.

Die zehn Probleme der Künstlichen Intelligenz

An zehn Problemen machte Meineck seine Haltung zur KI deutlich:

1. Marketing – Der Hype um ChatGPT sei Teil der Überhöhung zu Publicity-Zwecken. Neben OpenAI sammelten weitere Start-ups Geld für ihre KI-Produkte ein. „Es ist eine Goldgräber-Stimmung, die das Silicon Valley lange nicht mehr gesehen hat“, sagte Meineck.

2. Vermenschlichung – Schon in E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Der Sandmann“ (1816) verliebe sich Nathanael in Olimpias Augen. Die ist kein Mensch, sondern ein „Automat“. Nathanael sehe eine Maschine und halte sie für menschlich. „Ein Chatbot ist kein Wesen, kein Experte, dem ich trauen kann, egal wie groß die Datengrundlage ist und wie überzeugend die Antworten klingen“, so Meineck.

3. Medienkompetenz – „Medienkompetenz ist die beste aller Verteidigungen gegen Desinformation und Online-Betrug“, sagte Meineck. ChatGPT und Bild-Generatoren seien dafür aber gute Werkzeuge. Letztlich zielten beide auf menschlichen Schwächen wie die Leichtgläubigkeit.

4. Moving Fast – Schnell sein und dabei Dinge kaputt machen (Facebook) lohne sich für Starke, vor allem reiche, weiße Männer im Wettrennen um die Marktmacht bei KI-Systemen. Die menschliche Arbeit dahinter werde schlecht bezahlt und bewusst verborgen. Tech-Konzerne müssten nicht auf Ethik, Transparenz, Datenschutz oder gerechte Löhne pfeifen. „Dahinter stecken bewusste Entscheidungen“, sagte Meineck.

KI-Systeme folgen gesellschaftlichen Machtverhältnissen

5. Macht – KI-Systeme folgen laut Meineck gesellschaftlichen Machtverhältnissen und festigen sie. So würden US-amerikanische Konzerne entscheiden, wie Chatbots gebaut werden, welche Daten einfließen, für wen sie optimiert werden, wer sich den Zugang leisten kann, an welchen Stellen Voreingenommenheiten und Fehler eingedämmt werden – und an welchen nicht.

6. Flaschenhals – Je mächtiger Tech-Schwergewichte werden, desto weniger komme man an ihnen vorbei. „Sie werden zum Flaschenhals“, mahnte Meineck. Im Zweifel könnt Plattformen ihre Preise selbst bestimmen oder nach eigenem Gusto die Grenzen gesellschaftlicher Tabus verschieben.

7. Lohngerechtigkeit – Nicht die Künstliche Intelligenz vernichte Arbeitsplätze. Arbeitgeber nutzten sie als Vorwand nutzten, um Leute zu feuern oder Löhne zu drücken. „Nicht die KI bedroht den guten Lohn, sondern ungebändigter Kapitalismus“, sagte Meineck.

Suchmaschinen bestimmen, welche Daten angezeigt werden

8. Pfadabhängigkeit – In Suchmaschinen eingebaute Chatbots könnten bestimmen, welche Ausschnitte der Welt wir zuerst serviert bekommen. Chatbots könnten bei medizinischen Diagnosen oder juristischen Gutachten Daten vorgeben. „Genau jetzt ziehen Chatbots in unseren Alltag ein. Genau jetzt ist die Zeit, zu den Entscheidungen hinter Chatbots Nein zu sagen“, forderte Meineck.

9. Longtermismus – Laut Meineck bestimmt er das Denken vieler führender Köpfe des KI-Hypes: Heutige Probleme wie Klimawandel, Vertreibung oder Hunger seien unwichtig. Stattdessen sinniere man über die ferne Besiedlung des Mars. „Longtermismus ist die perfekte Ausrede für reiche, weiße, elitäre Männer, um mit gutem Gewissen ihre reichen, weißen, elitären Männer-Projekte fortzuführen – und ihre Machtposition zu zementieren“, sagte Meineck.

Polizei will mit KI Kriminelle fassen

10. Tunnelblick – Während sich die aktuellen KI-Debatte auf Chatbots fokussiere, rückten andere KI-Probleme in den Hintergrund. Als Beispiele nannte Meineck Software in Personalabteilungen, die angeblich schlechte Bewerbungen aussortieren, oder Rechenprogramme, die der Polizei verraten sollen, wo angeblich kriminelle Menschen wohnen. „Tech-Chauvinismus führt auf einen Pfad, auf dem gesellschaftliche Probleme unbeobachtet weiter vor sich hin faulen können, während sich ausbeuterische Verhältnisse festigen“, so Meinecks Fazit.

Aus dem Publikum kamen am Ende auch Stimmen zu positiven Möglichkeiten, mittels KI technische Probleme zu lösen oder Intelligenz zu vernetzen. Gefragt nach Möglichkeiten der KI-Regulierung verwies Meineck auf Ansätze im Europäischen AI-Act (KI-Gesetz).

Die Vorlesung zum Nachlesen: https://netzpolitik.org/2023/olimpias-augen-das-hype-theater-um-moderne-chatbots/