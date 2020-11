Angela Merkel (CDU) hat sich am Montag in Berlin mit zuversichtlichen Worten zur Wahl Joe Bidens zum 46. US-Präsidenten geäußert. Die Bundeskanzlerin gratulierte Biden und seiner Vizekandidatin Kamala Harris und betonte die große Bedeutung der transatlantischen Partnerschaft. Diese sei ein „gemeinsamer Schatz“, den es zu bewahren gelte.

Der Demokrat Biden war am Samstag nach einem tagelangen Wahlkrimi zum Sieger der Wahl vom 3. November ausgerufen worden. Am 20. Januar soll er als neuer US-Präsident vereidigt werden.

Merkel betonte, dass sich Europa beim Neuanfang der Partnerschaft verändern müsse: „Wir wissen, dass wir mehr eigene Verantwortung übernehmen müssen.“ Die USA erwarteten von Deutschland und anderen europäischen Staaten „zu recht“ stärkere eigene Anstrengungen für die Bewahrung von Frieden und Freiheit. Allerdings hätten die Europäer sich auch bereits „längst auf diesen Weg gemacht“, betonte Merkel weiter. Hintergrund ist unter anderem die Forderung der USA nach höheren Verteidigungsausgaben der Europäer, die auch von Biden erhoben wird.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie, Terrorismus und die Erderwärmung sei man aufeinander angewiesen, so Merkel weiter. Sie setze darauf, dass man diesen globalen Herausforderungen „Seite an Seite“ begegnen werde.

Merkel gratuliert Biden – und geht mit keinem Wort auf Trump ein

Bereits am Wochenende hatte Merkel Gratulationen Richtung Biden geschickt und ihm eine enge Zusammenarbeit angeboten. Die traditionell engen Beziehungen zwischen Deutschland und den USA hatten in den vergangenen Jahren stark gelitten. Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte immer wieder Kritik an Deutschland geäußert, teils auch in aggressivem Ton. Darauf und auf den Umgang Trumps mit den Wahlergebnissen ging Merkel am Montag mit keinem Wort ein.

Berlin im Februar 2013: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und der damalige US-Vizepräsident Joe Biden im Kanzleramt. Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Auch Peter Altmaier hat sich optimistisch zum Ausgang der US-Wahlen geäußert. Es gebe nun die Möglichkeit für einem Neustart in den Handelsbeziehungen mit den Vereinigten Staaten, so der Bundeswirtschaftsminister. „Ich glaube, das ist eine Chance, manche Dinge auch wieder ins Lot zu bringen, die sich in den letzten Jahren ungünstig entwickelt haben“, sagte der CDU-Politiker am Montag dem Deutschlandfunk.

Fortschritte erwartet Altmaier vor allem in der Klimapolitik. Bidens Ankündigung, dem Pariser Klimaschutzabkommen wieder beizutreten, bedeute, es bestehe „jetzt wieder eine Chance und eine wirkliche Aussicht, dass wir im Klimaschutz gemeinsam vorangehen“. Wenn sich die USA den Plänen von Europa und Japan anschlössen, bis 2050 klimaneutral zu werden, „dann wäre das etwas Gutes nicht nur für die Wirtschaft, sondern insbesondere für den Planeten“, sagte Altmaier. Der amtierende US-Präsident Donald Trump hatte das Abkommen gekündigt.

(ba/afp)