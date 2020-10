Selbst während der Olympischen Spiele 2016 bezeichnete man in Deutschland die Nation als Weißrussland. Doch nun wird immer häufiger der Name Belarus verwendet. Was es damit auf sich hat, erklärt das Video.

Berlin. Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja trifft am Dienstag Kanzlerin Merkel. Was steckt hinter dem Berlin-Besuch?

Weniger als 60 Minuten sind für das Treffen eingeplant, doch die Botschaft, die davon ausgehen soll, ist klar: Knapp zwei Monate nach der umstrittenen Präsidentschaftswahl in Belarus empfängt Kanzlerin Angela Merkel Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja an diesem Dienstag in Berlin. Tichanowskaja sendet damit ein starkes Zeichen Richtung Minsk: Die mächtigste Frau Europas unterstützt die Bürgerrechtler in Belarus.

Das Gespräch soll um 15 Uhr beginnen, eine Stunde später warten bereits die Chefs der Grünen auf eine Begegnung mit der Regierungskritikerin.

Tichanowskaja lebt seit zwei Monaten im litauischen Exil

Die 38-jährige Tichanowskaja führt die Opposition in Belarus seit aus dem litauischen Exil. Dorthin war sie wenige Stunden nach der Wahl auf Druck des Regimes von Präsident Alexander Lukaschenko ausgereist, ihre kleinen Kinder hatte die Frau eines inhaftierten oppositionellen Bloggers bereits vor dem Wahltag ins litauische Exil geschickt.

Die belarussische Oppositionsführerin Swetlana Tichanowskaja wurde am Montag von Anhängern am Brandenburger Tor begrüßt. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Tichanowskaja hofft auf Merkel als Vermittlerin

Tichanowskaja bemüht sich seitdem, mit Hilfe Europas den Druck auf Lukaschenko zu erhöhen, um einen Machtwechsel in ihren Heimatland zu erreichen. „Wir möchten, dass Deutschland als eines der mächtigsten Länder der Welt bei Verhandlungen helfen kann“, sagte Tichanowskaja nach ihrer Ankunft in Berlin. „Jeder, der als Vermittler eintreten will, kann uns helfen.“

Sie sei dankbar, dass die EU Sanktionen gegen Personen aus dem Umfeld von Machthaber Lukaschenko verhängt habe. „Das ist ein Sieg, aber es ist ein kleiner Sieg. Die Liste muss erweitert werden“, sagte Tichanowskaja. Die Oppositionsführerin hat mittlerweile erklärt, dass sie auch mit dem russischen Präsident Wladimir Putin sprechen wolle: „Ich will verstehen, warum er Lukaschenko unterstützt.“

Heiko Maas: Belarussische Oppositionsführerin trifft Bundesaußenminister

Beim Treffen mit den Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sowie Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt dürfte es auch um die Forderung nach stärkerem deutschen Einsatz für die belarussische Opposition gehen: „Wir wollen, dass Deutschland, ähnlich wie bereits Polen und Litauen, mehr macht, um diesen Menschen vor Ort und im Exil konkret zu helfen“, sagte Manuel Sarrazin, osteuropapolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, der „Süddeutschen Zeitung“.

In Belarus seien „nicht nur Verhaftungen, Verschleppungen und Folter durch die Behörden des Landes an der Tagesordnung“. Das Regime exmatrikuliere auch Studierende, die bei den Protesten teilgenommen haben, bedrohe Familien und Angehörige oder sorge für Probleme am Arbeitsplatz. Am Mittwoch steht ein Treffen mit Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf dem Programm.

Ehemann Sergej sitzt in Belarus im Gefängnis

Tichanowskaja war bei der Präsidentenwahl am 9. August gegen Lukaschenko angetreten, die Opposition sieht sie als Siegerin. Die ehemalige Englischlehrerin hatte sich erst kurz vor der Wahl als Oppositionskandidatin registrieren lassen – weil ihr Ehemann Sergej, der in seinem Videoblog regelmäßig Korruption anprangerte, festgenommen worden war.