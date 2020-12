Premiere bei der CDU: Die Partei wird ihren neuen Vorsitzenden bei einem Digital-Parteitag wählen. Am 15. und 16. Januar sollen sich die Kandidaten für die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer zur Wahl stellen, später wird der Sieger per Briefwahl bestätigt.

Berlin. Die Union will jünger und weiblicher werden – doch auch die drei Bewerber um den Vorsitz der CDU scheinen keinen Plan zu haben.

Kandidaten Merz hält an Ziemiak fest – die CDU und die lästige F-Frage

Am Freitag dürften die Frauen in der CDU nicht schlecht gestaunt haben. Denn im Vorfeld seines Auftritts bei der digitalen Mitglieder-Befragung „CDU live“ an diesem Abend hatte Friedrich Merz einen Aufschlag beim Thema Frauen angedeutet. Die Gerüchte im politischen Berlin überschlugen sich: Würde er eine Frau als Generalsekretärin für die Zeit nach seiner möglichen Wahl zum CDU-Chef nominieren? Und hatte die Brandenburger CDU-Bundestagsabgeordnete Jana Schimke wirklich nur zufällig kurz zuvor einen Jubel-Tweet über Friedrich Merz abgesetzt?