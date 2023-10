Merz? Wüst? Söder? Die Union hat ein Luxusproblem

Berlin Wer führt die Union in die Bundestagswahl? Erfolg haben aktuell Politiker vom Typ Anti-Merz. Was bedeutet das für den CDU-Parteichef?

Wer führt CDU und CSU in die nächste Bundestagswahl? Die Union will darüber erst in einem Jahr entscheiden, im Spätsommer 2024. Dass bis dahin alle die Füße stillhalten, dass die öffentliche Debatte brav wartet, bis es so weit ist – Wunschdenken. Die Diskussion über die K-Frage nimmt jedes Mal Fahrt auf, wenn es auch nur die kleinste Bewegung im Kandidatenkarussell gibt. CSU-Chef Markus Söder fährt ein historisch schlechtes Wahlergebnis ein – schon wird sein unionsinterner Kurswert neu taxiert. CDU-Mann Boris Rhein gewinnt die Hessen-Wahl überraschend klar – schon landet der Mann in der Abteilung Kanzlerreserve.

Den ersten Zugriff auf den Job hat traditionell der CDU-Parteichef – doch ob Friedrich Merz der richtige Mann für die Aufgabe ist, daran gibt es gerade auch innerhalb der Partei erhebliche Zweifel. Merz hat ein klares konservatives Profil, kann rhetorische Wucht entfalten und hat es nach dem Wahldebakel von 2021 geschafft, die Union wieder auf Kurs zu bringen. Doch Merz vergaloppiert sich oft – und seine Parteifreunde müssen wieder einsammeln, was ihr Chef rausgehauen hat. Klar, ein Oppositionsführer muss zuspitzen – bei Merz aber fragen sich viele, ob er nicht übers Ziel hinaus polarisiert.

Wüst, Günther und Rhein setzen auf einen anderen Stil als Parteichef Merz

Boris Rhein in Hessen, Daniel Günther im Norden und Hendrik Wüst im Westen, die drei starken Ministerpräsidenten der CDU, haben ihre Wahlkämpfe anders geführt – und gewonnen. Alle drei stehen für einen merkelmäßigen Mitte-Kurs, sie können mit den Grünen, sie meiden Polarisierung. Das alles ist Merz fremd. CDU und CSU haben ein Luxusproblem. Sie haben eine Handvoll Kandidaten, denen mehr zugetraut wird, als sie aktuell tun. Doch in diesem Luxusproblem steckt Sprengstoff.